STEFFEN SALTOFTE NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE ZENTIVA

PRAGUE, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- Zentiva est ravi d'annoncer la nomination de Steffen Saltofte au poste de directeur général, succédant à Nick Haggar qui devient membre non exécutif du comité consultatif de Zentiva. Steffen deviendra directeur général à compter du 2 mai 2023.

Steffen Saltofte quitte ses fonctions chez Acino, où il a été directeur général de 2018 à 2022. Il apporte une riche expérience stratégique et opérationnelle auprès de grandes multinationales et entreprises à croissance rapide, et mènera la poursuite de l'accélération de Zentiva. Steffen Saltofte sera basé à Prague.

STEFFEN SALTOFTE APPOINTED AS CEO OF ZENTIVA

Steffen Saltofte a déclaré : « Je suis heureux de me joindre à Zentiva, une entreprise qui a de solides antécédents en matière de croissance et d'orientation client. Ensemble, nous poursuivrons cette histoire de croissance, en proposant des médicaments abordables et de haute qualité à travers l'Europe et au-delà. La santé et l'accès aux médicaments sont plus importants que jamais et je suis pleinement engagé dans la mission de Zentiva. »

Le Comité consultatif de Zentiva, ses actionnaires et ses employés souhaitent remercier Nick Haggar pour sa direction au cours des quatre dernières années en tant que directeur général. La vision, l'inspiration et la volonté de Nick Haggar de créer une société pharmaceutique européenne performante, inclusive et durable ont aidé Zentiva à doubler en taille au cours des quatre dernières années. Nick Haggar rejoindra le Comité consultatif de Zentiva et est heureux de soutenir le futur développement de l'entreprise en tant que membre non exécutif.

Chaque année, plus de 100 millions de personnes font confiance aux médicaments Zentiva pour les aider dans leur état et leurs soins de santé.

À propos de Zentiva

Zentiva est un producteur de médicaments de grande qualité et abordables au service des patients en Europe et ailleurs. Misant sur une équipe dévouée de plus de 4 800 personnes et un réseau de sites de production, y compris des sites phares à Prague, Bucarest et Ankleshwar, Zentiva s'efforce d'être le chef de file des médicaments de marque et médicaments génériques en Europe afin de mieux répondre aux besoins quotidiens de la population en matière de soins de santé. Plus que jamais, les gens ont besoin d'un meilleur accès à des médicaments et à des soins de santé de grande qualité et abordables. Nous travaillons en partenariat avec les médecins, les pharmaciens, les grossistes, les organismes de réglementation et les gouvernements pour offrir les solutions quotidiennes dont nous avons tous besoin.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.zentiva.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2055851/Steffen_Saltofte.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1757203/ZENTIVA_Logo.jpg

SOURCE Zentiva