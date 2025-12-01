Zentiva rozszerza działalność o leki biologiczne, wprowadzając na rynek UE swój pierwszy lek biopodobny

Wprowadzenie tego produktu na rynek oznacza strategiczne wejście firmy Zentiva na rynek leków biopodobnych i potwierdza jej misję, jaką jest zwiększanie dostępności wysokiej jakości leków biologicznych dla pacjentów w całej Europie

PRAGA, 1 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Zentiva, czołowy europejski producent niedrogich leków wysokiej jakości, ogłosiła dzisiaj wprowadzenie na rynek UE swojego pierwszego leku biopodobnego zawierającego przeciwciała monoklonalne, po jego zatwierdzeniu przez Europejską Agencję Leków (EMA). To przełomowe wydarzenie oznacza wejście firmy Zentiva na rynek leków biopodobnych, umacniając jej pozycję jako zaufanego partnera w dziedzinie opieki zdrowotnej, zaangażowanego w poprawę dostępu pacjentów do niezbędnych terapii.

„Dzisiejsza premiera to ważny moment dla firmy Zentiva - powiedział Steffen Saltofte, dyrektor generalny Zentiva. - To znaczący krok naprzód w dziedzinie leków biologicznych. Leki biopodobne uzupełniają w oczywisty sposób naszą misję, polegającą na zapewnieniu mieszkańcom całej Europy lepszego dostępu do wysokiej jakości terapii po przystępnych cenach. Rozszerzenie działalności pozwala również firmie Zentiva osiągnąć zrównoważony wzrost w jednym z najbardziej dynamicznych segmentów branży farmaceutycznej".

Nowy lek biopodobny jest przeciwciałem monoklonalnym stosowanym w leczeniu schorzeń kości. Lek biopodobny firmy Zentiva został dopuszczony do obrotu w ramach scentralizowanej procedury EMA i będzie stopniowo wprowadzany na rynki europejskie, począwszy od grudnia.

Wejście firmy Zentiva na rynek leków biopodobnych stanowi część jej szerszego strategicznego planu rozwoju, którego celem jest poszerzenie oferty produktów firmy o leki inne niż tradycyjne leki generyczne. W związku z tym, że leki biologiczne stanowią coraz większą część wydatków na opiekę zdrowotną w Europie, leki biopodobne mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilności systemu opieki zdrowotnej i dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii.

Zentiva

Zentiva dba o zdrowie i dobrostan wszystkich pokoleń, koncentrując się na opracowywaniu, produkcji i dostarczaniu wysokiej jakości leków w przystępnych cenach dla ponad 100 milionów osób w przeszło 30 krajach na terenie Europy i nie tylko. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw Zentiva posiada cztery własne zakłady produkcyjne oraz rozległą sieć zewnętrznych partnerów produkcyjnych. Zentiva zatrudnia ponad 5 tys. uzdolnionych pracowników, których łączy chęć pomocy osobom potrzebującym leków na co dzień. Zentiva jest spółką o kapitale prywatnym, której zależy na zrównoważonym rozwoju, realizowanym w ramach ambitnego wieloletniego planu. Firma zaprasza na stronę internetową: www.zentiva.com.

