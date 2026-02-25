SteinCares et Shilpa Biologicals concluent un accord de licence pour élargir l'accès aux biosimilaires en Amérique latine

Le nouveau partenariat associe les capacités de développement et de fabrication de Shilpa Biologicals à la plateforme de commercialisation régionale de SteinCares.

La collaboration vise à élargir l'accès des patients à des traitements rentables et à renforcer le leadership de SteinCares dans le domaine des biosimilaires en Amérique latine.

L'accord marque le premier produit issu de ce partenariat stratégique et l'entrée de Shilpa Biologicals sur le marché latino-américain

SAN JOSE, Costa Rica et RAICHUR, Inde, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- SteinCares, une société leader dans le domaine des soins médicaux implantée en Amérique latine, et Shilpa Biologicals Pvt. Ltd. (SBPL), une filiale biopharmaceutique entièrement intégrée de Shilpa Medicare Limited (BSE : 530549) (NSE : SHILPAMED), annoncent un accord de licence stratégique pour la commercialisation d'un biosimilaire en Amérique latine.

Dans le cadre de cet accord, SteinCares détiendra les droits exclusifs d'enregistrement, de commercialisation et de distribution du biosimilaire dans la région, tandis que SBPL se chargera du développement du produit et de la fabrication commerciale à partir de ses sites de Dharwad, en Inde. Le partenariat réunit l'expertise de SBPL en matière de développement de produits biologiques et de fabrication commerciale de haute qualité avec la plateforme régionale intégrée de SteinCares.

« Nous sommes ravis de nous associer à Shilpa Biologicals pour introduire ce biosimilaire en Amérique latine », a déclaré Mitchell Waserstein, PDG de SteinCares. « Cet accord renforce notre leadership dans le domaine des biosimilaires et notre rôle de partenaire stratégique pour les sociétés biopharmaceutiques mondiales qui cherchent à pénétrer les marchés complexes des soins médicaux en Amérique latine. En associant les capacités éprouvées de Shilpa en matière de développement et de fabrication de produits biologiques à notre plateforme régionale intégrée et à notre profonde expertise du marché, nous créons des opportunités de soins médicaux évolutives et élargissons l'accès à des traitements innovants et rentables dans toute la région. »

« SteinCares est un partenaire de confiance en Amérique latine avec une expertise prouvée dans l'enregistrement et la commercialisation de thérapies spécialisées », a déclaré le Dr. Sridevi Khambhampaty, PDG de Shilpa Biologicals. « Grâce à cet accord de licence, nous entrons en Amérique latine et visons à élargir l'accès des patients à des traitements sûrs dans toute la région. Nous pensons que cette collaboration créera une valeur significative pour les patients, les systèmes de santé et nos organisations, alors que nous étendons notre empreinte biosimilaire en Amérique latine. Cette collaboration renforce notre engagement en faveur de partenariats de licence internationaux, évolutifs et à long terme, et crée une plateforme solide pour de futures collaborations sur des marchés internationaux clés et pour notre portefeuille de biosimilaires en pleine expansion. »

À propos de SteinCares

SteinCares élargit l'accès aux traitements innovants dans 30 pays d'Amérique latine. Forte de plus de 45 ans d'expérience, elle offre une plateforme intégrée à guichet unique pour les thérapies biosimilaires.

À propos de Shilpa Biologicals

Shilpa Biologicals est une société biopharmaceutique intégrée dotée d'un modèle CDMO hybride. Elle propose le développement, la fabrication et des formulations prêtes à l'emploi dans les domaines de l'immunologie, de l'oncologie et de l'ophtalmologie.

