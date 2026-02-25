SteinCares und Shilpa Biologicals schließen Lizenzvereinbarung zur Erweiterung des Zugangs zu Biosimilars in ganz Lateinamerika

Neue Partnerschaft verbindet die Entwicklungs- und Produktionskapazitäten von Shilpa Biologicals mit der regionalen Vermarktungsplattform von SteinCares

Die Zusammenarbeit soll den Zugang von Patienten zu kosteneffizienten Behandlungen erweitern und stärkt die führende Rolle von SteinCares im Bereich Biosimilars in Lateinamerika

Die Vereinbarung markiert das erste Produkt aus dieser strategischen Partnerschaft und den Eintritt von Shilpa Biologicals in den lateinamerikanischen Markt

SAN JOSÉ, Costa Rica und RAICHUR, Indien, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- SteinCares, ein führendes Unternehmen im Bereich der Spezialmedizin in Lateinamerika, und Shilpa Biologicals Pvt. Ltd. (SBPL), eine vollständig integrierte biopharmazeutische Tochtergesellschaft von Shilpa Medicare Limited (BSE: 530549) (NSE: SHILPAMED), geben eine strategische Lizenzvereinbarung zur Vermarktung eines Biosimilars in Lateinamerika bekannt.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält SteinCares die exklusiven Rechte, das Biosimilar in der Region zu registrieren, zu vermarkten und zu vertreiben, während SBPL die Produktentwicklung und die kommerzielle Herstellung in seinem Werk in Dharwad, Indien, abschließt. Die Partnerschaft vereint die Expertise von SBPL in der Entwicklung von Biologika und in der hochwertigen kommerziellen Herstellung mit der integrierten regionalen Plattform von SteinCares.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Shilpa Biologicals, um dieses Biosimilar nach Lateinamerika zu bringen", sagte Mitchell Waserstein, Geschäftsführer von SteinCares. „Diese Vereinbarung stärkt unsere führende Rolle im Bereich Biosimilars und unsere Funktion als strategischer Partner für globale biopharmazeutische Unternehmen, die in die komplexen Gesundheitsmärkte Lateinamerikas eintreten wollen. Durch die Kombination von Shilpas bewährten Fähigkeiten in der Biologika-Entwicklung und -Herstellung mit unserer integrierten regionalen Plattform und unserer umfassenden Marktexpertise schaffen wir skalierbare Möglichkeiten im Gesundheitswesen und erweitern den Zugang zu innovativen, kosteneffizienten Behandlungen in der gesamten Region."

„SteinCares ist ein verlässlicher Partner in Lateinamerika mit nachgewiesener Expertise bei der Registrierung und Vermarktung spezialisierter Therapien", sagte Dr. Sridevi Khambhampaty, Geschäftsführerin von Shilpa Biologicals. „Mit dieser Lizenzvereinbarung treten wir in Lateinamerika ein und verfolgen das Ziel, den Zugang von Patienten zu sicheren Behandlungen in der gesamten Region zu erweitern. Wir sind überzeugt, dass diese Zusammenarbeit einen spürbaren Mehrwert für Patienten, Gesundheitssysteme und unsere Unternehmen schafft, während wir unsere Präsenz im Biosimilar-Bereich in Lateinamerika ausbauen. Diese Zusammenarbeit stärkt unser Engagement für skalierbare, langfristige globale Lizenzpartnerschaften und schafft eine starke Grundlage für künftige Kooperationen in wichtigen internationalen Märkten und mit unserem wachsenden Biosimilar-Portfolio."

Informationen zu SteinCares

SteinCares erweitert den Zugang zu innovativen Behandlungen in 30 lateinamerikanischen Ländern. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung bietet das Unternehmen eine integrierte One-Stop-Shop-Plattform und nimmt eine Vorreiterrolle bei Biosimilar-Therapien ein.

Informationen zu Shilpa Biologicals

Shilpa Biologicals ist ein integriertes biopharmazeutisches Unternehmen mit einem hybriden CDMO-Modell. Das Unternehmen bietet Entwicklung, Herstellung und lizenzierfertige Formulierungen in den Bereichen Immunologie, Onkologie und Ophthalmologie.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2489785/Shilpa_Logo.jpg