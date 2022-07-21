STEM 學者未來計劃在 2022 年歡迎 144 位新學者

華盛頓2022年7月21日 /美通社/ -- The Future of STEM Scholars Initiative (FOSSI)（STEM 學者未來計劃）欣然宣佈 2022 年有 144 名新的獎學金獲得者，代表全國 25 個州。這些才華橫溢的學生計劃在 34 所歷史悠久的黑人學院和大學 (HBCU) 攻讀近 20 個獨特的理工科專業。

FOSSI 由美國化學理事會 (ACC)、美國化學工程師學會 (AIChE)、The Chemours Company 和 HBCU Week Foundation（HBCU 週基金會）於 2020 年推出，是一項全國化學行業計劃，向在 HBCU 攻讀科學、技術、工程和數學 (STEM) 的學生提供 40,000 美元獎學金。FOSSI 還為獎學金獲得者提供持續的支援和資源，將學生與領導力發展、企業匹配和實習機會聯繫起來。

FOSSI 主席 Mark Vergnano 表示：「從學習成績到社區參與，這 144 名 FOSSI 獎學金獲得者清楚展示他們對卓越的承諾。」 他繼續說：「我們很高興能夠支援他們的 HBCU 教育和未來的職業抱負，幫助消除財務障礙，並在我們的 60 個贊助組織提供指導和職業發展。」

在接受 FOSSI 獎學金時，維珍尼亞州立大學未來主修化學的 N'jya Hopkins 表示：「這筆獎學金給我的家人帶來如此多的歡樂，我很高興我可以作為第一代大學生繼續我的學業，而不必擔心任何經濟問題。」

未來將在北卡羅來納農工州立大學攻讀機械工程的 Jayden Christmas 指出：「FOSSI 獎學金不僅是一份慷慨的經濟禮物。這個組織為我的未來投資，讓我想更發奮努力學習以實現我的目標。我期待獲得指導和其他建立領導力的機會，與同輩會面並擴大我的網絡。」

迄今，FOSSI 已經籌集了超過 1,700 萬美元來支援 350 多名學生。該計劃的雄心勃勃的目標是到 2025 年支援 1,000 名學者。2022 年 FOSSI 獎學金將於 9 月 23 日公開接受申請。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 FutureofSTEMscholars.org.

關於 Future of STEM Scholars Initiative

The Future of STEM Scholars Initiative（STEM 學者未來計劃）由美國化學理事會、美國化學工程師學會 (AIChE)、The Chemours Company 和 HBCU Week Foundation（HBCU 週基金會）於 2020 年成立。FOSSI 是一項全國化學行業計劃，向在歷史上的黑人學院和大學 (HBCU) 攻讀相關科學、技術、工程和數學 (STEM) 的學生提供獎學金，以助消除歷來代表性不足群體的財務障礙。在化學製造商和相關行業利益相關者的贊助下，FOSSI 每年為獎學金得主在四年間每年提供 10,000 美元，並將這些學生與參與公司的領導力發展、指導和實習機會聯繫起來。詳情請瀏覽 FutureofSTEMscholars.org。

American Chemistry Council

SOURCE American Chemistry Council