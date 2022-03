Sterling Publishing acquiert Boxer Books

NEW YORK, 3 mars 2022 /PRNewswire/ -- Sterling Publishing a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Boxer Books, PLC, un éditeur indépendant de livres pour enfants basé à Londres et spécialisé dans les livres d'images pour les enfants jusqu'à 7 ans. Cette acquisition s'ajoute aux entreprises d'édition existantes appartenant à Sterling, y compris l'éditeur phare Union Square & Co., qui publiera désormais des livres pour enfants sous ses marques Union Square Kids et Boxer Books.

L'achat comprend un catalogue de plus de 200 et des dizaines de projets de publication récents qui élargiront la liste Union Square & Co. dans l'espace pour bébés et tout-petits aux côtés de Union Square Kids.

« Nous sommes fiers d'offrir un nouveau foyer à Boxer Books et à l'éditeur David Bennett. J'admire depuis longtemps son approche de l'édition de livres pour enfants », a déclaré Emily Meehan, chef de la création et éditrice, Union Square & Co. « Ses titres explorent des idées et des concepts imaginatifs, tous avec un grand sens du style et du design, et correspondent parfaitement à la mission d'Union Square Kids, qui consiste à créer des livres pour les enfants et les adultes. »

« Je suis très heureux de me joindre à la famille Union Square & Co. Je suis stimulé par l'énergie créative de l'équipe et par les nouveaux marchés que nous allons atteindre. La possibilité de concentrer tous mes efforts sur la créativité tout en construisant Boxer avec Union Square & Co. va être formidable », a annoncé David Bennett, éditeur et propriétaire de Boxer Books.

M. Bennett continuera de diriger l'impression de Boxer Books et relèvera directement de Mme Meehan.

La transaction a été conclue le 25 février 2022. Union Square & Co. distribue actuellement Boxer Books aux États-Unis et la représentation des ventes demeure inchangée. Boxer Books est distribué au Royaume-Uni par Bounce Marketing.

À PROPOS DE UNION SQUARE & CO.

Union Square & Co. est un éditeur axé sur le talent dont la mission est de promouvoir l'excellence dans l'édition contemporaine et d'honorer la vision de ses créateurs en offrant les meilleurs choix de production, de rédaction et de design. Basée à New York, Union Square & Co. LLC est une filiale de Sterling Publishing Co. Inc. et comprend les marques Puzzlewright Press, qui propose des puzzles papier-crayon, et Sterling Ethos, qui propose des livres et produits magiques et mystiques. Visitez unionsquareandco.com.

À PROPOS DE BOXER BOOKS

Boxer Books est une petite maison d'édition pour enfants entièrement indépendante, basée à Londres. Elle est spécialisée dans la publication de livres d'images et de livres plastifiés créatifs pour les enfants jusqu'à 7 ans, d'auteurs et d'illustrateurs internationaux émergents et établis dans le monde entier.

