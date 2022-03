Sterling Publishing adquiere Boxer Books

NUEVA YORK, 3 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Sterling Publishing ha anunciado hoy la adquisición de Boxer Books, PLC, una editorial infantil independiente con sede en Londres dedicada a los libros ilustrados para niños de hasta 7 años. Esta adquisición se suma a los negocios editoriales existentes propiedad de Sterling, incluida la editorial principal Union Square & Co., que ahora publicará libros infantiles bajo sus sellos Union Square Kids y Boxer Books.

La compra incluye más de 200 títulos de la lista de libros pendientes y docenas de proyectos de la lista principal que ampliarán la lista de Union Square & Co. en el espacio para bebés y niños pequeños junto a Union Square Kids.

"Estamos orgullosos de proporcionar un nuevo hogar a Boxer Books y al editor David Bennett. Hace tiempo que admiro su enfoque curado de la publicación de libros infantiles", dice Emily Meehan, directora creativa y editora de Union Square & Co. "Sus títulos exploran ideas y conceptos imaginativos, todo ello con un gran sentido del estilo y el diseño, y son una combinación ideal para la misión de Union Square Kids de crear libros que puedan disfrutar tanto los niños como los adultos."

"Estoy muy emocionado de unirme a la familia de Union Square & Co. Me siento vigorizado por la energía creativa del equipo y los nuevos mercados a los que llegaremos. La oportunidad de centrar todos mis esfuerzos en la creatividad mientras construyo Boxer con Union Square & Co. va a ser estupenda", dijo David Bennett, editor y propietario de Boxer Books.

Bennett seguirá dirigiendo el sello Boxer Books y dependerá directamente de Meehan.

El acuerdo se completó el 25 de febrero de 2022. Union Square & Co. distribuye actualmente Boxer Books en los Estados Unidos y la representación de ventas sigue siendo la misma. Boxer Books es distribuido en el Reino Unido por Bounce Marketing.

ACERCA DE UNION SQUARE & CO.

Union Square & Co. es una editorial impulsada por el talento cuya misión es promover la excelencia en la publicación contemporánea y honrar la visión de nuestros creadores ofreciendo las mejores opciones de producción, edición y diseño. Con sede en la ciudad de Nueva York, Union Square & Co., LLC es una filial de Sterling Publishing Co., Inc. e incluye los sellos Puzzlewright Press, hogar de los rompecabezas de lápiz y papel, y Sterling Ethos, hogar de libros y productos de magia y mística. Visite unionsquareandco.com.

ACERCA DE BOXER BOOKS

Boxer Books es una pequeña editorial infantil totalmente independiente con sede en Londres. Se especializa en la publicación de libros ilustrados creativos y libros de cartón para niños de hasta 7 años, de autores e ilustradores emergentes y establecidos de todo el mundo.

