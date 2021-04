Steve Roudebush es ascendido a director de Construcción y Diseño (EPC) de Total-Western, Inc.

PARAMOUNT, California, 1 de abril de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Total-Western, subsidiaria de Total-American, Inc., anunció el ascenso de Steve Roudebush a director de Diseño y Construcción (Ingeniería, Compras y Construcción, EPC por sus siglas en inglés).

El Sr. Roudebush tendrá a su cargo toda la organización de Diseño y Construcción (EPC), incluidas las Operaciones. Esto permitirá a la compañía reforzar su compromiso de entregar soluciones de todo el ciclo de vida como un socio de proyectos llave en mano con diseño, operaciones y mantenimiento para sus clientes en el área industrial.

"Dos cosas me llenan de satisfacción y dan propósito a mi función", señaló el Sr. Roudebush. "La primera es aprender y enseñar en el trabajo; ahora estoy en un puesto que me permite contratar a profesionales calificados y desarrollar un equipo altamente funcional para nuestro grupo de operaciones. La segunda es entregar valor a los clientes; no todos los clientes tienen una enorme experiencia al entregar proyectos de capital, por eso disfruto ayudando a los clientes a comprender cómo optimizar sus inversiones al construir una empresa comercial".

Total-Western tiene una rica y larga historia que se remonta a su creación en 1972. A través de varias adquisiciones y su crecimiento orgánico en los mercados locales, la empresa continúa aumentando su presencia en el oeste de los EE. UU. En la actualidad, Total-Western es una empresa más grande, más capaz y más compleja que nunca que demanda un crecimiento en su capacidad de liderazgo y fortaleza para seguir prosperando.

"Steve aporta su amplia experiencia en el segmento de Diseño y Construcción industrial, que ha entregado proyectos de unos pocos millones de dólares a más de $300 millones, lo que le ha granjeado una sólida reputación en la industria", señaló Payman Farrokhyar, presidente de Total-Western. "No podíamos haber pedido un mejor líder en este cargo".

Steve se ha desempeñado como ingeniero y gerente de proyectos por más de 40 años en diversas compañías, entre las que se incluyen ARCO, Ciba Geigy, Jacobs Engineering, Tesoro y Marathon. En sus funciones anteriores, supervisó diversos proyectos de refinería, biofarmacéuticos, energía y semiconductores, y lideró equipos de EPC a través de todas las fases de ejecución del proyecto. Ha liderado equipos de más de 200 personas en proyectos de diversa envergadura, desde proyectos pequeños a medianos y hasta grandes de más de $100 millones.

El Sr. Roudebush obtuvo su título en ingeniería mecánica en la Cal Poly San Luis Obispo y su MBA en Administración de Empresas de Pepperdine University.

Acerca de Total-Western, Inc. (www.total-western.com)

Total Westen ofrece servicios integrales de asistencia en el diseño, construcción, mantenimiento, operaciones, fabricación y servicios especializados a los activos de los clientes en todo el oeste y medio oeste de los Estados Unidos. La compañía fue fundada en 1972 y tiene seis ubicaciones regionales en California, Nevada y Washington. Total-Western implementa su programa PASS en cada trabajo para garantizar que cada tarea se realice teniendo en cuenta la seguridad, la calidad, la rentabilidad y la responsabilidad personal.

Acerca de Total-American

Total-American Investment Company se formó en 2015 y es la empresa matriz de Total-Western, Inc. y California Spectra Instrumentation, Inc. (Spectra). Las subsidiarias de la empresa brindan servicios multidisciplinarios de contratación para la construcción y mantenimiento industrial en las industrias petroquímica, energética, de combustibles renovables, fabricación y otras industrias pesadas.

Total-American es una corporación privada con sede en Paramount, California y parte de la familia de las empresas Bragg, que incluye Bragg Crane Service, Bragg Crane & Rigging, Heavy Transport, Coastline Equipment, APS y JBA.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1274347/Total_Western_Logo_Logo.jpg

FUENTE Total-Western

Related Links

http://total-western.com/



SOURCE Total-Western