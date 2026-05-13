Stimvia élargit son conseil scientifique et son leadership commercial afin d'accélérer l'expansion de sa thérapie phare URIS® sur le marché mondial.

OSTRAVA, République tchèque, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- Stimvia, une société tchèque de technologie médicale qui développe des thérapies de neuromodulation non invasives pour l'hyperactivité vésicale, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son conseil scientifique et le renforcement de son équipe commerciale internationale, marquant ainsi une nouvelle phase dans l'expansion mondiale de sa thérapie phare, URIS®.

Renforcer la crédibilité auprès des principaux experts en urologie des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union européenne

La société a élargi son conseil scientifique avec des experts en urologie des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Europe, renforçant ainsi son leadership clinique et scientifique tout en faisant progresser le développement du marché et l'adoption internationale.

Les membres du conseil scientifique sont les suivants

David R. Staskin , urologue basé à Boston (États-Unis) et expert mondialement reconnu dans le domaine des troubles fonctionnels des voies urinaires inférieures, possédant une vaste expérience dans le développement de dispositifs médicaux et les études cliniques ;

, urologue basé à Boston (États-Unis) et expert mondialement reconnu dans le domaine des troubles fonctionnels des voies urinaires inférieures, possédant une vaste expérience dans le développement de dispositifs médicaux et les études cliniques ; Alan J. Wein, MD, PhD (Hon), FACS , une autorité de premier plan dans le domaine de l'hyperactivité vésicale et un contributeur aux lignes directrices internationales en matière de traitement, anciennement chef du service d'urologie de l'université de Pennsylvanie ;

, une autorité de premier plan dans le domaine de l'hyperactivité vésicale et un contributeur aux lignes directrices internationales en matière de traitement, anciennement chef du service d'urologie de l'université de Pennsylvanie ; Christopher R. Chapple , expert mondialement respecté en urologie fonctionnelle et reconstructive, ADD affiliation, basé au Royaume-Uni ; et

, expert mondialement respecté en urologie fonctionnelle et reconstructive, ADD affiliation, basé au Royaume-Uni ; et Bertil Blok, grand spécialiste de la neuro-urologie et de l'urologie fonctionnelle, affiliation ADD, basé aux Pays-Bas.

Ensemble, le Conseil Scientifique renforce la capacité de Stimvia à s'engager avec des cliniciens de premier plan, à soutenir la production de preuves et à renforcer la confiance des partenaires et des investisseurs du secteur de la santé.

Construire le moteur commercial pour les marchés internationaux Échelle

Dans le même temps, Stimvia a ajouté des talents commerciaux de haut niveau pour construire et accélérer sa croissance internationale. David da Silva a été nommé responsable de la distribution mondiale et du développement du marché. Avec plus d'une décennie de leadership commercial au sein d'entreprises MedTech telles que Medtronic, Stryker et Ascendis Health, il se concentrera sur les partenariats de distribution évolutifs et les stratégies d'entrée sur le marché à travers l'Europe, le LATAM et d'autres régions clés.

Stimvia a également nommé Alim Topdag, MSc, au poste de directeur des ventes et du développement commercial pour les marchés hors États-Unis. Il dirigera les ventes et le développement commercial sur les territoires prioritaires par le biais de partenariats avec des distributeurs et de modèles commerciaux directs, tout en soutenant la mise en œuvre clinique et technique et l'adoption des thérapies.

En associant des conseils cliniques de premier ordre à un leadership commercial élargi, Stimvia jette les bases de l'adoption internationale d'URIS® et de sa prochaine étape de croissance sur les marchés mondiaux de l'urologie.

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