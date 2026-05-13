Stimvia impulsará la expansión global de su terapia insignia URIS®

-Stimvia amplía su consejo asesor científico y su equipo directivo comercial para impulsar la expansión global de su terapia insignia URIS®

OSTRAVA, República Checa, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Stimvia, una empresa checa de tecnología médica que desarrolla terapias de neuromodulación no invasivas para la vejiga hiperactiva (VH) anunció hoy la ampliación de su Consejo Asesor Científico y el fortalecimiento de su equipo comercial internacional, lo que marca una nueva fase en la expansión global de su terapia estrella, URIS®.

Reforzando su credibilidad con destacados expertos en urología de EE. UU., Reino Unido y la UE

La compañía ha ampliado su Consejo Asesor Científico con destacados expertos en urología de Estados Unidos, Reino Unido y Europa, reforzando así su liderazgo clínico y científico a medida que impulsa el desarrollo del mercado y la adopción internacional.

Se unen al Consejo Asesor Científico:

Doctor David R. Staskin , urólogo con sede en Boston, EE. UU., y experto reconocido mundialmente en trastornos funcionales del tracto urinario inferior, con amplia experiencia en el desarrollo de dispositivos médicos e investigación clínica;

, urólogo con sede en Boston, EE. UU., y experto reconocido mundialmente en trastornos funcionales del tracto urinario inferior, con amplia experiencia en el desarrollo de dispositivos médicos e investigación clínica; Profesor Alan J. Wein, MD, PhD (Hon), FACS , una autoridad destacada en vejiga hiperactiva y colaborador en guías de tratamiento internacionales, anteriormente Jefe de Urología de la Universidad de Pensilvania;

, una autoridad destacada en vejiga hiperactiva y colaborador en guías de tratamiento internacionales, anteriormente Jefe de Urología de la Universidad de Pensilvania; Profesor Christopher R. Chapple , un experto de renombre mundial en urología funcional y reconstructiva, afiliado a la ADD, con sede en el Reino Unido; y

, un experto de renombre mundial en urología funcional y reconstructiva, afiliado a la ADD, con sede en el Reino Unido; y Profesor Bertil Blok, un especialista líder en neurourología y urología funcional, afiliado a ADD, con sede en los Países Bajos.

En conjunto, el Consejo Asesor Científico fortalece la capacidad de Stimvia para colaborar con destacados profesionales clínicos, respaldar la generación de evidencia y reforzar la confianza entre socios e inversores del sector salud.

Desarrollando el motor comercial para la expansión en mercados internacionales

Al mismo tiempo, Stimvia ha incorporado talento comercial sénior para impulsar y acelerar su crecimiento internacional. El doctor David da Silva ha sido nombrado para liderar la distribución global y el desarrollo de mercado. Con más de una década de experiencia en liderazgo comercial en empresas de tecnología médica como Medtronic, Stryker y Ascendis Health, se centrará en alianzas estratégicas escalables y estrategias de entrada al mercado en Europa, Latinoamérica y otras regiones clave.

Stimvia también ha nombrado a Alim Topdag, MSc, como director de Ventas y Desarrollo de Negocios para los mercados de fuera de Estados Unidos. Impulsará las ventas y el desarrollo comercial en territorios prioritarios mediante alianzas con distribuidores y modelos comerciales directos, al tiempo que brindará apoyo en la implementación clínica y técnica, así como en la adopción de la terapia.

Al combinar la mejor asesoría clínica con un liderazgo comercial ampliado, Stimvia está sentando las bases para la adopción internacional de URIS® y su próxima etapa de crecimiento en los mercados urológicos globales.

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