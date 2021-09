STL lança Accellus - uma solução completa de banda larga de fibra óptica e sem fio 5G

Com o aumento da demanda de dados e o surgimento de casos de uso avançado de IoT, IA e experiências imersivas, as redes digitais precisam oferecer largura de banda ultra-alta, baixa latência e inteligência no limite. O Open RAN possibilita essa enorme evolução com baixo custo.

O Accellus da STL baseia-se nesta arquitetura de rádio óptico convergente líder do setor. A empresa espera que a adoção global dessa solução acelere a uma taxa de 250% em relação ao ano anterior, promovendo um melhor TCO para os clientes e margens brutas para os acionistas. O Accellus proporcionará quatro benefícios principais para os desenvolvedores de rede - operações escalonáveis e ágeis, tempo de colocação do produto no mercado mais rápido, menor TCO e redes mais ecológicas.

O Accellus comandará a transição do setor, desde produtos exclusivos totalmente integrados até soluções de redes sem fio e de fibra óptica convergentes programáveis, independentes em relação ao fornecedor. Ele oferece soluções convergentes sem fio e à base de fibra óptica:

Rádios de múltiplas bandas 5G: portfólio abrangente de rádio Open RAN com rádios macro de uma e múltiplas bandas. Desenvolvido em parceria com o Facebook Connectivity para garantir disponibilidade geral para rádios com base em RAN Open Small cells internas: solução small cell 5G interna compatível com O-RAN e altamente eficiente em termos de energia, com processamento de nível 1 na borda Soluções Wi-Fi 6 de acesso: soluções de rádio Wi-Fi 6 para locais externos que fornecem conectividade pública de nível de operadora em ambientes densos Controlador Inteligente RAN (RIC): sistema operacional para Open RAN 5G que permite ao ecossistema Open RAN utilizar aplicativos de terceiros para melhoria operacional e economia de custos FTTx programável (pFTTx) : solução abrangente que traz programabilidade e rede definidas por software para redes FTTH, negócios e torres de celular (FTTx) de grande escala

Sobre o lançamento da Accellus, Philip Laidler, sócio e diretor de consultoria da STL Partners, comentou: "Um dos objetivos da aliança O-RAN foi ampliar o ecossistema RAN e incentivar a inovação de uma base mais ampla de empresas de tecnologia em todo o mundo. O último anúncio da STL é a mais recente indicação de que essa meta está sendo cumprida."

Sobre o lançamento do Accellus, Chris Rice, CEO da Access Solutions, STL, comentou: "Redes 5G e FTTx desagregadas com base em padrões abertos são cada vez mais predominantes para implementações greenfield (começando do zero) e brownfield (utilizando o sistema existente). Estas redes demandarão escalabilidade e agilidade sem precedentes, o que será possível por meio de uma arquitetura aberta e programável. O Accellus da STL irá viabilizar oportunidades de negócios para nossos clientes e oferecer experiências digitais imersivas em todo o mundo."

Sobre a STL

A STL é uma integradora líder do setor de redes digitais que ajuda empresas de telecomunicações, empresas de nuvem, redes de cidadãos e grandes empresas a oferecer experiências aprimoradas a seus clientes. Leia mais, entre em contato conosco.

stl.tech |Twitter | LinkedIn | YouTube

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1487636/STL_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1632208/Accellus.jpg

FONTE Sterlite Technologies Ltd. (STL)

SOURCE Sterlite Technologies Ltd. (STL)