STL lance Accellus, une solution de bout en bout pour le haut débit par fibre et le sans fil 5G

Alors que la demande de données augmente et que des cas d'utilisation avancés de l'IoT, de l'IA et des expériences immersives émergent, les réseaux numériques doivent offrir une bande passante ultra élevée, une faible latence et de l'intelligence à la périphérie. L'Open RAN permet cette évolution massive de manière rentable.

Accellus de STL s'appuie sur cette architecture optique-radio convergente de pointe. La société s'attend à ce que l'adoption mondiale de cette solution s'accélère à un rythme de 250 % par an, ce qui permettra d'améliorer le coût total de possession pour les clients et les marges brutes pour les actionnaires. Accellus offrira quatre avantages fondamentaux aux créateurs de réseaux : des opérations évolutives et agiles, une mise sur le marché plus rapide, un coût total de possession réduit et des réseaux plus écologiques.

Accellus mènera la transition du secteur des produits propriétaires étroitement intégrés vers des solutions de réseaux convergents sans fil et à fibre optique programmables et neutres vis-à-vis des fournisseurs. Elle offre des solutions convergentes sans fil et à fibre optique :

Radios multibandes 5G : Portefeuille complet de radios Open RAN avec des radios macro monobandes et multibandes. Co-développée en partenariat avec Facebook Connectivity pour assurer la disponibilité générale des radios basées sur l'Open RAN Petites cellules d'intérieur : Solution de petites cellules 5G en intérieur, conforme à la norme O-RAN, à haute efficacité énergétique, avec traitement de niveau 1 en périphérie Solutions d'accès Wi-Fi 6 : Solutions radio Wi-Fi 6 extérieures offrant une connectivité publique de classe opérateur dans des environnements denses RAN Intelligent Controller (RIC) : Système d'exploitation pour l'Open RAN 5G qui permet à l'écosystème Open RAN d'utiliser des applications tierces pour améliorer le fonctionnement et réduire les coûts FTTx programmable (pFTTx) : Solution complète qui apporte la programmabilité et les réseaux définis par logiciel aux réseaux FTTH, d'entreprise et de sites cellulaires (FTTx) à grande échelle

Commentant le lancement d'Accellus, Philip Laidler, partenaire et directeur conseil, STL Partners, a déclaré : « L'un des objectifs de l'alliance O-RAN était d'élargir l'écosystème RAN et d'encourager l'innovation d'une base plus large d'entreprises technologiques au niveau mondial. L'annonce récente de STL est la dernière indication que cet objectif est en train d'être atteint. »

Commentant le lancement d'Accellus, Chris Rice, PDG, Solutions d'accès, STL, a déclaré : « Les réseaux 5G et FTTx désagrégés basés sur des normes ouvertes sont de plus en plus répandus pour les déploiements greenfield & brownfield. Ces réseaux nécessiteront une évolutivité et une agilité sans précédent, possibles grâce à une architecture ouverte et programmable. Accellus de STL va débloquer des opportunités commerciales pour nos clients et offrir des expériences numériques immersives à l'échelle mondiale. »

À propos de STL

STL est un intégrateur de réseaux numériques de premier plan qui aide les opérateurs télécoms, les sociétés de cloud, les réseaux citoyens et les grandes entreprises à offrir des expériences améliorées à leurs clients. Lire d'avantage , Contactez-nous .

stl.tech | Twitter | LinkedIn | YouTube

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1487636/STL_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1632208/Accellus.jpg

SOURCE Sterlite Technologies Ltd. (STL)