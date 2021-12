STL lance sa solution Programmable FTTx propulsée par WMware pour offrir une connectivité à large bande

Avec l'essor des applications avancées pour les consommateurs, les réseaux se doivent d'être hautement évolutifs et agiles tout en offrant une faible latence et des capacités de périphérie intelligente (intelligent edge). Les fournisseurs de services doivent tenir compte de ces impératifs tout en exerçant un contrôle sur demande sur l'ensemble du réseau. Possédant de nombreuses caractéristiques inédites dans le secteur, la solution pFTTx révolutionnaire de STL permet d'activer des réseaux hébergés dans le cloud au moyen d'interfaces ouvertes en désagrégeant un logiciel de l'équipement matériel. La solution pFTTx présente plusieurs grands avantages : évolutivité , mise en marché plus rapide et coût total de possession réduit , ce qui garantit une meilleure expérience client.

De plus, la solution pFTTx de STL alimentée par VMware a la capacité de révolutionner le problème de viabilité de la connectivité en région rurale, et promet ainsi de changer la vie de milliards de personnes en offrant un accès haut débit en gigaoctet dans les zones mal desservies.

À l'occasion du lancement de la solution, Gaurav Agarwal, directeur principal des ventes gouvernementales et de l'entreprise de VMware Inde, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec STL pour offrir la solution pFTTx. Elle est répertoriée sur la Telco Cloud Platform de VMware et constitue une technologie d'accès filaire idéale pour les entreprises, qui pourront ainsi mieux tirer parti des solutions VMware Cloud avec les applications de SDN et basées sur des microservices. Grâce à la solution pFTTx, les clients peuvent déployer la nouvelle génération de la norme XGS-PON avec VMware, ce qui permet de créer une infrastructure virtuelle pour les Cloud Central Offices. »

Commentant le lancement de pFTTx, Chris Rice, PDG d'Access Solutions de STL, a déclaré : « pFTTx est une solution d'accès réseau dans le cloud qui améliore radicalement les modèles d'affaires des fournisseurs de services de réseau. Tirant parti de la plateforme sur le cloud de VMWare, pFTTx devient une plateforme qui contribue au déploiement de la norme XGS-PON et à l'intégration aux applications tierces pour améliorer la qualité d'expérience et la performance réseau. Tout cela offre aux clients un meilleur coût total de possession, de nouvelles sources de revenus et une plus grande efficacité opérationnelle. »

