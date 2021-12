STL wprowadza programowalny system FTTx oparty na VMWare dla łączności szerokopasmowej

Wraz z rozwojem zaawansowanych aplikacji konsumenckich sieci muszą charakteryzować się dużą skalowalnością i zwinnością, przy równoczesnym minimalizowaniu opóźnień i zapewnieniu inteligentnych rozwiązań na urządzeniach brzegowych. Dostawcy usług muszą spełnić te wymagania, jak również uzyskać dostęp do kontroli nad całą siecią na żądanie. Przełomowe rozwiązanie pFTTx opracowane przez STL, z wieloma elementami wprowadzonymi w branży po raz pierwszy, umożliwia zastosowanie sieci natywnych dla chmury (cloud-native) z otwartym interfejsem poprzez oddzielenie oprogramowania od warstwy sprzętowej. Najważniejsze korzyści, które przynosi rozwiązanie pFTTx to skalowalność, krótszy czas wprowadzenia na rynek, obniżenie całkowitego kosztu posiadania (TCO) i zapewnienie klientom lepszych doświadczeń.

Ponadto technologia STL pFTTx oparta na VMWare może być innowacyjnym rozwiązaniem dla wyzwania związanego z rentownością budowy sieci na obszarach wiejskich, tym samym dając obietnicę szerokopasmowej sieci o przepustowości mierzonej w gigabitach na obszarach pozbawionych tej możliwości i zmiany życia miliardów ludzi.

Przemawiając podczas premiery pFTTx, Gaurav Agarwal, starszy dyrektor ds. klientów korporacyjnych i rządowych w VMware India, powiedział: „Cieszymy się na partnerstwo z STL w zakresie ich oferty pFTTx. Rozwiązanie pFTTX od STL jest certyfikowane na platformie VMware Telco Cloud i jest idealną technologią przewodowego dostępu do sieci dla przedsiębiorstw, którym pomoże w wykorzystaniu Chmury VMware i aplikacji opartych na mikrousługach. Z pFTTx, klienci mogą wdrożyć standard XGS-PON z zastosowaniem oprogramowania VMware, uruchamiając wirtualną infrastrukturę dla głównych zasobów firmowych w chmurze".

Komentując wprowadzenie rozwiązania pFTTx, Chris Rice, dyrektor generalny ds. rozwiązań dostępu w STL, powiedział: „pFTTx jest rozwiązaniem dostępu do sieci opartym na technologii chmury, które w dużym stopniu przyczyni się do udoskonalenia modeli biznesowych dostawców usług sieciowych. Dzięki platformie chmurowej VMWare pFTTx staje się platformą, która stanowi wsparcie dla wprowadzenia standardu XGS-PON i integracji z aplikacjami stron trzecich w celu poprawy jakości doświadczeń konsumenta (QoE - Quality of Experience) i wydajności sieci. Pomaga to klientom w poprawie wskaźników całkowitego kosztu posiadania, zyskaniu nowych źródeł przychodów i zwiększeniu efektywności operacyjnej".

