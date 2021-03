StormGeo lancerer Strategic Power Routing for at maksimere brændstofbesparelserne for speditører

BERGEN, Norge, 10. marts, 2021 /PRNewswire/ -- StormGeo , den førende virksomhed inden for vejrinformation, planlægning af skibsruter og flådestyring, annoncerede i dag lanceringen af Strategic Power Routing – en tjeneste, der optimerer et skibs effekt under varierende vejrforhold for at forbedre den samlede brændstofeffektivitet og reducere emissionerne uden at kompromittere ankomsttiderne.

Når et skib møder dårlige vejrforhold, såsom høje bølger, stærk vind og strøm i vandet, skal skibet producere mere strøm og dermed forbruge mere brændstof for at opretholde sin hastighed og omdrejninger i minuttet (Omdr. pr. minut). Strategic Power Routing tager højde for vejrforholdene og kombinerer dem med statistisk hastighedstab beregnet efter skibstype. Systemet anbefaler derefter et omdrejningstal pr. minut, der stabiliserer strøm- og brændstofforbrug, i stedet for at lade begge stige.

»Vi har arbejdet tæt sammen med vores kunder om at udvikle Strategic Power Routing i næsten et år. Forsøgsresultaterne har været yderst vellykkede, og vi oplever, at vores forsøgskunde opnår et betydeligt investeringsafkast,« siger Kim Sørensen, COO i StormGeo Shipping. »Det er meget spændende tider, da mange af vores kunder allerede udtrykker interesse for denne løsning, hvilket beviser, at vi bevæger os i den rigtige retning.«

Rolf Reksten, VP for ruterådgivningstjenester hos StormGeo, tilføjede: »Under udviklingen af Strategic Power Routing, har vores største indsigt været at integrere de statistiske hastighedstabsberegninger i vores vejrprognosealgoritme. Derudover er vores algoritme sammensat af data, der er indsamlet fra tusindvis af fartøjer over mange årtier, og den forbedres konstant. Dette giver mulighed for langt mere præcise råd om omdrejninger pr. minut og effekt, så fartøjet kan sejle med optimal effekt, reducere brændstofforbruget og reducere drivhusgasemissionerne under hele sejlruten.«

Strategic Power Routing er en vigtig tilføjelse til StormGeos s-Suite , og er en del af StormGeos ruterådgivningstjenester. Strategic Power Routing, som er tilgængelig fra og med i dag, kan nemt integreres for eksisterende s-Suite kunder eller indkøbes separat.

Om StormGeo

StormGeo er en global leverandør af vejrintelligens- og beslutningsstøttetjenester, med førende løsninger til skibsfart, olie og gas, vedvarende energi, forsyningsselskaber, på tværs af brancher, samt luftfart. Mere end 12.000 skibe er afhængige af StormGeo-software eller -tjenester til navigationsplanlægning, ruteoptimering, vejrruter og flådens præstation. Virksomheden har 24 kontorer i 15 lande, herunder otte globale driftscentre, der er åbne 24/7/365. Som deltager i FN's Global Compact for Sustainable Ocean Business motiverer StormGeos passion for vejr og beskyttelse af naturressourcer os til at støtte vores kunder i at træffe informerede, miljømæssigt ansvarlige forretningsbeslutninger. For mere information, besøg www.stormgeo.com .

