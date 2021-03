StormGeo lanseeraa strategisen tehoreitityksen maksimoidakseen rahdinantajien polttoainesäästöt

BERGEN, Norja, 10. maaliskuuta 2021 /PRNewswire/ -- StormGeo säätiedustelun, laivareittien ja laivaston tulosohjauksen markkinajohtaja ilmoitti tänään lanseeravansa strategisen tehoreitityksen - palvelun, joka optimoi aluksen tehon vaihtelevissa sääolosuhteissa yleisen polttoainetehokkuuden parantamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi saapumisikkunoista tinkimättä.

Kun alus kohtaa epäsuotuisia sääolosuhteita, kuten huomattavan korkeita aaltoja, voimakasta tuulta ja virtauksia, sen on tuotettava enemmän tehoa ja siten myös kulutettava enemmän polttoainetta nopeutensa ja moottorikierroksiensa ylläpitämiseen. Strateginen tehoreititys huomioi sääolosuhteet ja yhdistää ne alustyyppikohtaisesti laskettuun tilastolliseen nopeushäviöön. Tämän jälkeen se suosittelee kierrosnopeutta, joka vakauttaa tehon ja polttoaineenkulutuksen - sen sijaan, että niihin tulisi piikki.

"Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa strategisen tehoreitityksen kehittämiseksi lähes vuoden ajan. Kokeilujen tulokset ovat olleet erittäin onnistuneita, ja olemme nähneet koeasiakkaamme saavan merkittävää tuottoa sijoitetulle pääomalleen," sanoi Kim Sørensen, StormGeo Shippingin varatoimitusjohtaja. "Elämme erittäin jännittäviä aikoja, koska monet asiakkaamme ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa tähän ratkaisuun, mikä osoittaa, että olemme menossa oikeaan suuntaan."

StormGeon reittineuvontapalvelujen johtaja Rolf Reksten lisäsi: "Strategista tehoreititystä kehitettäessä suurin oivalluksemme on ollut tilastollisten nopeudenmenetyslaskelmien integroiminen sääennustealgoritmiin. Lisäksi algoritmimme koostuu vuosikymmenten ajan kerätyistä tuhansista tiedoista; se siis vain kehittyy kehittymistään. Tämä mahdollistaa paljon tarkemman kierrosluvun ja tehon ohjauksen, jolloin alus voi ajaa optimaalisella teholla, vähentää polttoaineenkulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä koko matkan ajan."

Strateginen tehoreititys on keskeinen lisäys StormGeon s-Suite-ohjelmistoon , ja se on osa StormGeon reittineuvontapalveluja. Strateginen tehoreititys on saatavana tästä päivästä alkaen, ja se on helppo integroida sekä nykyisille s-Suite-asiakkaille että hankkia erikseen uutena.

Tietoa StormGeosta

StormGeo on maailmanlaajuinen säätietojen ja päätöksenteon tuen palvelujen tarjoaja, joka tarjoaa johtavia ratkaisuja merenkululle, öljylle ja kaasulle, uusiutuvalle energialle, yleishyödyllisille palveluille, toimialoille ja ilmailulle. Yli 12 000 alusta luottaa StormGeom ohjelmistoon tai palveluihin suunnitellessaan navigointia, kurssinsa optimointia ja sääreititystä, ja huolehtiessaan laivastonsa suorituskyvystä. Yhtiöllä on 24 toimistoa 15 maassa, mukaan lukien kahdeksan 24/7/365 toimivaa maailmanlaajuista toimintakeskusta. StormGeon intohimo säätä ja luonnonvarojen suojelua varten motivoi meitä YK:n kestävän valtameriliiketoiminnan maailmanlaajuisen sopimuksen osanottajana tukemaan asiakkaitamme tekemään tietoisia, ympäristöystävällisiä liiketoimintapäätöksiä. Lisätietoja löydät osoitteesta www.stormgeo.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1307220/s_Suite_Logo.jpg

Related Links

http://www.stormgeo.com



SOURCE StormGeo