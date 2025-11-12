Storyteq d'ITG nommée Leader Gartner® dans le domaine de la gestion des actifs numérique

LONDRES et CHICAGO, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Storyteq d'ITG a été nommée Leader dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ pour la gestion des actifs numériques, après avoir été reconnue comme leader pour les plateformes de marketing de contenu plus tôt cette année.

Pour la deuxième année consécutive, le cabinet de recherche et de conseil en technologie reconnaît Storyteq comme un leader dans le domaine très concurrentiel de la gestion des actifs numériques. ITG attribue son succès à son utilisation de l'IA avancée dans des domaines tels que le marquage intelligent pour une recherche améliorée et l'analyse de sources de données multiples pour suggérer le meilleur contenu pour chaque communication avec le client.

Andrew Swinand, PDG d'ITG, déclare : « Nous sommes ravis de constater que le système de gestion des actifs numériques de Storyteq est placé le plus loin sur l'axe Exhaustivité de la vision.

« Notre stratégie consiste à faire de Storyteq l'épine dorsale d'un écosystème de contenu basé sur l'IA. Alors que de nombreuses entreprises investissent dans l'IA générative, de mauvaises stratégies de mise en œuvre signifient que seulement 5 % des projets pilotes d'IA produisent de la valeur.

« Notre approche vise à porter ce chiffre à 100 % en exploitant la puissance de l'IA pour mieux organiser et gérer le contenu à grande échelle. »

En mars 2025, Storyteq a également été nommée leader dans le rapport Gartner Magic Quadrant pour les plateformes de marketing de contenu, où elle s'est encore une fois placée le plus loin sur l'axe Exhaustivité de la vision.

Swinand ajoute : « Nous pensons que le fait d'être considéré comme un leader tant dans le domaine de la gestion des actifs numériques que dans celui des plateformes de marketing de contenu confirme que nous avons bien fait de poursuivre notre approche du contenu orientée objet et basée sur l'IA, qui gère l'ensemble du cycle de vie du contenu, depuis la stratégie, la planification et les flux de travail du contenu jusqu'à la gestion des actifs, le déploiement et l'analyse de la performance. »

« L'un des principaux atouts de Storyteq a toujours été sa configurabilité et son évolutivité de qualité entreprise, ce qui lui permet d'offrir une assistance aux entreprises du monde entier en répondant aux besoins uniques de chacune d'elles, quel que soit le nombre de ses utilisateurs, de ses marques et de ses marchés. »

Storyteq a également été développé pour se connecter et travailler en toute transparence avec les plateformes adjacentes, afin d'unifier l'ensemble des activités et des données de l'entreprise au niveau mondial.

M. Swinand a déclaré : « Je suis très fier de nos équipes et de leur volonté d'innover en permanence, car c'est grâce à elles que cette reconnaissance a été possible ».

Avis de non-responsabilité en matière d'objectivité

Gartner ne soutient ou ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou classés. Les publications de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et est utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés.

A propos d'ITG

ITG est le principal partenaire de contenu Halo basé sur l'IA destiné aux entreprises du monde entier. Il élimine la complexité du marketing et fournit un contenu attrayant à la vitesse et à l'échelle nécessaires pour stimuler la croissance de l'entreprise et réduire les coûts de marketing. Parmi ses clients figurent Heineken, Microsoft, Samsung, Haleon, KFC et bien d'autres encore. ITG emploie plus de 2 000 personnes dans ses bureaux du monde entier et fait partie du portefeuille d'entreprises de Bridgepoint.

À propos de Storyteq

Storyteq est la plateforme de marketing de contenu et de gestion des actifs numériques d'entreprise basée sur l'IA d'ITG, leader sur le marché. Il unifie les opérations de marketing et améliore l'efficacité à chaque étape du parcours du contenu, ce qui permet aux spécialistes du marketing de créer plus de contenu de meilleure qualité à moindre coût. La solution Enterprise de Storyteq est configurable en fonction du mode de travail unique de chaque entreprise, quelle que soit la complexité de ses opérations, le nombre de ses marques ou les régions dans lesquelles elle opère. Elle est également disponible sous forme de produit Storyteq Professional préconfiguré.

