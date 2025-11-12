Storyteq von ITG als Gartner®-Leader im Bereich Digital Asset Management ernannt

LONDON und CHICAGO,, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Storyteq von ITG wurde im Gartner® Magic Quadrant™ für Digital Asset Management zum Leader ernannt, nachdem das Unternehmen bereits Anfang des Jahres als Leader im Bereich CMP ausgezeichnet wurde.

Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem Storyteq vom Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen als Leader im hart umkämpften DAM-Bereich anerkannt wurde. ITG führt den Erfolg des Unternehmens auf den Einsatz fortschrittlicher KI in Bereichen wie Smart Tagging für eine verbesserte Suche und die Analyse mehrerer Datenquellen zurück, um für jede Kundenkommunikation die optimalen Inhalte vorzuschlagen.

Andrew Swinand, Geschäftsführer von ITG, sagt: „Wir freuen uns sehr über unsere Position im DAM Leaders Quadrant, wobei Storyteq DAM auf der Achse ‚Completeness of Vision' am weitesten platziert ist."

„Unsere Strategie ist, Storyteq als Rückgrat eines KI-gestützten Content-Ökosystems zu entwickeln. Während viele Unternehmen in generative KI investieren, führen schlechte Implementierungsstrategien dazu, dass nur 5 % der KI-Pilotprojekte einen Nutzen bringen.

Unser Ansatz zielt darauf ab, dies zu 100 % zu erreichen, indem wir die Leistung von KI nutzen, um Inhalte in großem Umfang besser zu organisieren und zu verwalten."

Im März 2025 wurde Storyteq außerdem als Leader im Gartner Magic Quadrant für CMP ausgezeichnet, wo das Unternehmen erneut die beste Platzierung auf der Achse „Completeness of Vision" erreichte.

Swinand fügt hinzu: „Wir glauben, dass die Tatsache, dass wir sowohl im DAM- als auch im CMP-Bereich als führend angesehen werden, uns darin bestätigt, dass wir mit unserem KI-gestützten, objektorientierten Ansatz für Inhalte, der den gesamten Lebenszyklus von Inhalten verwaltet, von der Strategie, der Planung und den Content-Workflows bis hin zum Asset-Management, der Bereitstellung und der Leistungsanalyse, richtig liegen."

„Eine der Hauptstärken von Storyteq war schon immer die Konfigurierbarkeit und Skalierbarkeit auf Enterprise-Niveau, die es ermöglicht, einen weltweiten Enterprise-Support anzubieten, der die individuellen Anforderungen jedes Unternehmens erfüllt, unabhängig davon, wie viele Benutzer, Marken und Märkte es hat."

Storyteq wurde außerdem so entwickelt, dass es sich nahtlos mit angrenzenden Plattformen verbinden lässt, um alle globalen Unternehmensaktivitäten und -daten zu vereinheitlichen.

Swinand: „Ich bin sehr stolz auf unsere Teams und deren Streben nach kontinuierlicher Innovation, das diese Auszeichnung möglich gemacht hat."

Haftungsausschluss zur Objektivität

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Marktforschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Marktforschungspublikationen von Gartner spiegeln die Meinung der Marktforschungsorganisation von Gartner wider und dürfen nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Marktforschungstätigkeit ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften in den USA und international. Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Informationen zu ITG

ITG ist der führende, KI-gestützte Halo-Content-Partner für Unternehmen auf der ganzen Welt. Er eliminiert die Komplexität des Marketings und liefert ansprechende Inhalte in hoher Geschwindigkeit sowie in großem Umfang, um das Unternehmenswachstum zu fördern und die Marketingkosten zu senken. Zu den Kunden gehören Heineken, Microsoft, Samsung, Haleon, KFC und andere. ITG beschäftigt in seinen weltweiten Niederlassungen über 2000 Menschen und gehört zum Unternehmensportfolio von Bridgepoint.

Informationen zu Storyteq

Storyteq ist die marktführende KI-gestützte Content-Marketing-Plattform und das Enterprise-DAM von ITG. Storyteq vereinheitlicht die Marketingabläufe und steigert die Effizienz in jeder Phase der Content Journey, sodass Marketingverantwortliche mehr und bessere Inhalte für weniger Geld erstellen können. Die Enterprise-Lösung von Storyteq ist für die einzigartige Arbeitsweise jedes Unternehmens konfigurierbar, unabhängig von der Komplexität des Betriebs, der Anzahl der Marken oder der Regionen, in denen es tätig ist. Sie ist auch als vorkonfiguriertes Produkt von Storyteq Professional erhältlich.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2820214/ITG_powered_by_Storyteq_Logo.jpg