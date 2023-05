Straive ernennt Ankor Rai zum Vorstandsvorsitzenden

SINGAPUR, 3. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Straive, ein führender Anbieter von technologiegesteuerten Daten- und KI-Lösungen für EdTech, Forschung und Informationsdienste für führende globale Organisationen, gab heute die Ernennung von Ankor Rai, einem erfahrenen Leiter der Datentechnologie, zum Chief Executive Officer bekannt. Straive gehört zu BPEA EQT, einem Teil der EQT Group, einer zweckorientierten globalen Investmentorganisation, die sich auf aktive Eigentumsstrategien konzentriert.

Ankor tritt die Nachfolge von Ratan Datta an, der Straive über ein Jahrzehnt lang leitete, davon die letzten sieben Jahre als Präsident und CEO. Mit Wirkung zum 1. Mai wird Ratan die Rolle des stellvertretenden Vorsitzenden übernehmen, um den Übergang zu Ankor zu unterstützen, und er wird weiterhin Mitglied des Aufsichtsrats von Straive sein.

Ankor kommt von EXL zu Straive, wo er Mitglied des Executive Committee war und als Executive Vice President und Chief Digital Officer fungierte. In mehr als 20 Jahren hat Ankor das Wachstum hochwertiger datengestützter Technologieunternehmen geleitet, indem er für Fortune-1000-Unternehmen in Nordamerika, Großbritannien und Asien hochwirksame Lösungen entwickelt hat. Ankor hat dazu beigetragen, das Analytics-Geschäft von EXL von einer Nischenanalytik-Praxis zu einem Full-Stack-Analytics-Powerhouse auszubauen. Davor war er Partner bei Inductis, einem der ersten Pioniere für Daten und Analysen in der Branche.

„In den letzten 15 Jahren hat Ratan das Wachstum und die Diversifizierung des Unternehmens maßgeblich beeinflusst. Der von ihm eingeleitete Wandel in der Strategie und Struktur des Unternehmens lässt Straive gut aufgestellt in die Zukunft blicken. Im Namen unseres Vorstands möchte ich Ratan für seine außergewöhnliche Führung bei Straive danken. Ankor kann eine herausragende Erfolgsbilanz beim Aufbau kundenorientierter Daten-, Analyse- und KI-Unternehmen vorweisen, um Kunden in allen Branchen und Regionen zu bedienen. Ich freue mich, Ankor in der Firma willkommen zu heißen, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ankor, ergänzt durch unser talentiertes Führungsteam, um Straive zu neuen Höhen zu führen", sagte Josh Blair, Vorstandsvorsitzender.

„Ich freue mich sehr über die Marktchancen für Straive. Heute helfen wir unseren Kunden, neue Daten, Erkenntnisse und Wissen zu schaffen und diese in komplexe digitale Workflows für Lernen und Bildung, wissenschaftliche Forschung und andere Geschäftsabläufe zu integrieren. Da unsere Kunden neue Möglichkeiten in den Bereichen Daten, Analytik, KI und digitale Technologien nutzen, sind die Fähigkeiten von Straive entscheidend für die nahtlose Durchführung solch komplexer Transformationen", sagte Ankor Rai.

„Wir freuen uns sehr, dass Ankor als Chief Executive Officer zu Straive kommt. Seine Erfahrung im Aufbau von Datenanalyse- und KI-Geschäften in großem Maßstab, kombiniert mit der Erfahrung bei der Integration solcher Next-Gen-Funktionen in neu gestaltete Human-in-Loop-Abläufe, ist für unsere Kunden heute entscheidend. Wir freuen uns darauf, mit Ankor die Beziehung zu unseren Kunden zu vertiefen, indem wir noch mehr Wert für ihre Unternehmen schaffen", sagte Hari Gopalakrishnan, Partner, BPEA EQT.

Informationen zu Straive (früher SPi Global)

Straive ist ein marktführendes Content-Technologie-Unternehmen, das Datendienste, Fachwissen (SME) und Technologielösungen für verschiedene Bereiche wie Forschungsinhalte, e-Learning/EdTech und Daten-/Informationsanbieter anbietet. Mit einem Kundenstamm, der sich über 30 Länder weltweit erstreckt, ist der multigeografische Ressourcenpool von Straive strategisch in sieben Ländern angesiedelt: Singapur (Hauptsitz), Indien, Philippinen, USA, Nicaragua, Vietnam und das Vereinigte Königreich.

