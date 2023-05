Straive nomeia Ankor Rai como diretor executivo

SINGAPURA, 3 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Straive, líder no fornecimento de soluções de dados/IA orientadas por tecnologia para EdTech, Pesquisa e Serviços de Informação para organizações globais líderes, anunciou hoje a nomeação de Ankor Rai, um líder experiente em tecnologia de dados, como seu diretor executivo. A Straive é propriedade da BPEA EQT, parte do EQT Group, uma organização de investimento global orientada por propósitos focada em estratégias de propriedade ativa.

Ankor sucede Ratan Datta, que liderou a Straive por mais de uma década, com os últimos sete anos como presidente e diretor executivo. A partir de 1º de maio, Ratan assumirá o cargo de vice-presidente para apoiar a transição para Ankor e continuará a ser membro do conselho de administração da Straive.

Ankor se junta a Straive vindo da EXL, onde foi membro do Comitê Executivo e atuou como vice-presidente executivo e diretor digital. Por mais de 20 anos, Ankor liderou o crescimento de empresas de tecnologia baseadas em dados de alto valor, desenvolvendo soluções de alto impacto para empresas da Fortune 1000 na América do Norte, Reino Unido e Ásia. Ankor ajudou a expandir os negócios de análise da EXL desde uma prática de análise de nicho até uma potência de análise completa. Antes disso, ele foi sócio da Inductis, uma das pioneiras originais de dados e análises no setor.

"Nos últimos 15 anos, Ratan influenciou muito o crescimento e a diversificação da empresa. A transformação que ele trouxe na estratégia e na estrutura da empresa deixa a Straive bem posicionada para o futuro. Em nome do nosso Conselho de Administração, gostaria de agradecer a Ratan por sua liderança excepcional na Straive. Ankor traz um histórico excepcional de construção de negócios de dados, análises e IA centrados no cliente para atender clientes em todos os setores e localidades geográficas. Estou entusiasmado em receber Ankor na empresa, e espero trabalhar com Ankor, complementado por nossa talentosa equipe de liderança, para levar a Straive a novos patamares", disse Josh Blair, presidente do conselho.

"Estou muito animado com a oportunidade de mercado da Straive. Hoje, ajudamos nossos clientes a criar novos dados, insights e conhecimentos e integrá-los em fluxos de trabalho digitais complexos para aprendizado e educação, pesquisa científica e outras operações comerciais. À medida que nossos clientes abordam novas oportunidades em torno de dados, análises, IA e tecnologias digitais, os recursos da Straive são essenciais para executar essas transformações complexas sem problemas", disse Ankor Rai.

"Estamos felizes por Ankor se juntar à Straive como diretor executivo. Sua experiência na construção de análise de dados e negócios de IA em escala, combinada com a experiência de integrar esses recursos de última geração em operações redesenhadas de interação humana, é fundamental para nossos clientes hoje. Esperamos que Ankor aprofunde nosso relacionamento com nossos clientes, agregando ainda mais valor aos seus negócios", disse Hari Gopalakrishnan, sócio da BPEA EQT.

Sobre a Straive (antiga SPi Global)

A Straive é uma empresa de tecnologia de conteúdo líder de mercado que fornece serviços de dados, especialização no assunto (SME) e soluções de tecnologia para vários domínios, como conteúdo de pesquisa, e-Learning/EdTech e provedores de dados/informações. Com uma base de clientes que abrange 30 países em todo o mundo, o pool de recursos multigeográficos da Straive está estrategicamente localizado em sete países: Singapura (sede), Índia, Filipinas, EUA, Nicarágua, Vietnã e Reino Unido.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1891596/Straive_TM_Logo.jpg

FONTE Straive (erstwhile SPi Global)

