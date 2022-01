Straives Intelligente Dokumentenverarbeitung (IDP) wird in ISGs Provider Lens™ Intelligent Automation - Solutions & Services US Report 2021 vorgestellt

SINGAPUR, 27. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Straive (ehemals SPi Global), ein marktführender Anbieter von technologiebasierten EdTech-, Inhalts- und Datenlösungen, wurde von einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, der Information Services Group (ISG), in seinem Provider Lens™ Intelligent Automation - Solutions & Services US Report 2021 als Kandidat genannt. Straive wurde in dem Bericht für seine Lösungen zur Dokumentenverarbeitung gewürdigt, die eine automatisierte Extraktion, Interpretation, Klassifizierung und Verarbeitung digitalisierter Dokumente schneller und in großem Umfang ermöglichen.

ISG Provider Lens™ ist ein von Praktikern geführter Vergleich von Dienstleistern. Die Forschungsberichte bieten unabhängige Anbieterbewertungen und eine Segmentierung des Kaufverhaltens von Unternehmen.

Die IDP-Fähigkeiten von Straive werden durch die firmeneigene Plattform für unstrukturierte Daten, die Straive Data Platform (SDP), unterstützt, die auf einer Microservices-basierten Architektur mit anpassbaren Modulen zur Datenextraktion, -anreicherung, -umwandlung und -bereitstellung aufbaut. Straives Lösungen für die Dokumentenverarbeitung setzen kognitive Technologien ein, um die Datenextraktion, -anreicherung und -umwandlung zu automatisieren und verwertbare Erkenntnisse aus textlastigen Dokumenten in jedem Format zu gewinnen, wie z. B. Text-PDFs, E-Mails, Word-Dateien und gescannte PDFs.

Straive hat eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit dem Namen Straive Innovation Labs eingerichtet, um kontinuierlich Lösungen der nächsten Generation in sein SDP-Angebot zu integrieren. Die Kunden von Straive profitieren von flexiblen Geschäftsmodellen, einschließlich outputbasierter Preise pro Dokument, bei denen Straive sowohl den Betrieb als auch die Technologie verwaltet.

Ratan Datta, Präsident und CEO von Straive, sagte dazu: „Die steigende Nachfrage nach der Verarbeitung umfangreicher halbstrukturierter und unstrukturierter Dokumente mit größerer Genauigkeit und Geschwindigkeit hat den Bedarf an einer besseren und automatisierten Dokumentenverarbeitung katalysiert. Die Aufnahme von Straive in den ISG Provider Lens™-Bericht ist ein Beweis für unsere Fähigkeiten im IDP-Bereich. Durch eine gelungene Mischung aus Fachwissen, neuesten Technologien wie KI und ML und einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung wird Straive Data Platform weiterhin Kunden aus einer Vielzahl von Branchen bedienen, darunter Finanzen, Forschung und Biowissenschaften, Immobilien sowie Recht und Regulierung."

Im ISG-Bericht heißt es: „Als plattformbasiertes und automatisierungsgetriebenes Datenunternehmen arbeitet Straive aktiv an der Stärkung seiner SDP-Lösung, um mehr Dokumentenformate und komplexe Anwendungsfälle zu unterstützen und die Branchenabdeckung auf Versicherungen, Gesundheitswesen und Pharma zu erweitern."

Straive hebt sich von anderen Anbietern ab, indem es sich auf die Lösung von Anwendungsfällen in der Industrie konzentriert, für die Fachwissen erforderlich ist, das von einem Team aus mehr als 500 KMUs in verschiedenen Bereichen wie Biowissenschaften, Chemie, Biomedizin, Nachhaltigkeit, Recht, Finanzdienstleistungen usw. unterstützt wird. Dank dieser tiefgreifenden Expertise kann Straive einen deutlich höheren Automatisierungsgrad in komplexen Anwendungsfällen erreichen und SDP als Enabler für die Steigerung der Geschäftsergebnisse nutzen.

Informationen zu Straive (ehemals SPi Global)

Straive ist ein marktführendes Informationstechnologieunternehmen, das Datendienste, Fachwissen (Subject Matter Expertise, SME) und Technologielösungen für verschiedene Bereiche wie Forschungsinhalte, e-Learning/EdTech und Daten-/Informationsdienstleister anbietet. Mit einem Kundenstamm, der sich über 30 Länder weltweit erstreckt, ist der multigeografische Ressourcenpool von Straive strategisch in acht Ländern angesiedelt: Philippinen, Indien, USA, China, Nicaragua, Vietnam, Großbritannien und der Firmensitz in Singapur.

