Strategic Value Partners acquiert le centre de Blanchardstown, l'un des principaux centres commerciaux d'Irlande

DUBLIN, 18 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Strategic Value Partners, LLC et ses sociétés affiliées (ensemble, « SVP »), une société mondiale d'investissement alternatif gérant environ 19 milliards de dollars d'actifs, a annoncé aujourd'hui que les fonds gérés par SVP ont accepté d'acquérir Blanchardstown Centre, une destination de choix pour la vente au détail et les loisirs en Irlande.

Le Blanchardstown Centre est un important complexe commercial situé au nord-ouest de Dublin, couvrant 1,2 million de mètres carrés et abritant plus de 180 magasins et restaurants. Avec une fréquentation annuelle d'environ 17 millions de visiteurs et 5 500 places de parking, c'est l'une des principales destinations commerciales d'Irlande. Stratégiquement relié aux principales autoroutes d'Irlande, le centre de Blanchardstown est bien placé pour continuer à servir de centre commercial de premier plan pour Dublin et au-delà.

SVP prévoit de réaliser des investissements importants dans le Blanchardstown Centre, notamment en améliorant son offre en matière de restauration. SVP travaillera en étroite collaboration avec le conseil du comté de Fingal, les locataires actuels et Falcon Asset Management afin d'améliorer l'attrait du centre et de renforcer sa position en tant que destination commerciale de premier plan pour les visiteurs et les locataires.

« En tant que pièce maîtresse du secteur de la vente au détail à Dublin, nous sommes enthousiasmés par les possibilités qu'offre le Blanchardstown Centre », a déclaré Mike Ungari, responsable mondial de l'immobilier chez SVP. « Notre objectif est de nous appuyer sur les points forts de l'établissement et nous nous engageons à faire en sorte que Blanchardstown continue d'être la référence en matière de commerce de détail et de loisirs dans la région. »

Avec un vaste portefeuille immobilier constitué au cours des deux dernières décennies sur les marchés américains et européens, soutenu par une équipe dévouée de 10 professionnels, SVP s'est imposé comme un investisseur immobilier chevronné avec une grande expertise dans les actifs de vente au détail et les centres commerciaux. En 2021, les fonds SVP ont dirigé la restructuration et l'acquisition subséquente de Washington Prime Group, une société de placement immobilier américaine possédant un portefeuille d'environ 90 immeubles de vente au détail. En 2023, la SVP est devenue le principal investisseur dans Intu SGS, un portefeuille de quatre grands centres commerciaux britanniques, et a joué un rôle de premier plan dans sa restructuration au début de cette année. Dirigée par Anders Hemmingsen, l'équipe londonienne de SVP cherche activement à investir dans l'immobilier européen et estime qu'elle est bien placée pour tirer parti de l'expertise différenciée de la société en matière d'approvisionnement, d'investissement et d'exploitation dans le secteur au cours de ce cycle.

L'acquisition devrait être finalisée avant la fin de l'année, sous réserve des autorisations réglementaires.

Pour les demandes de renseignements des médias :

Greenbrook - James Madsen / Ksenia Galouchko

[email protected]

À propos de l'UDC

SVP est une société mondiale d'investissement alternatif qui se concentre sur les situations spéciales, le capital-investissement, le crédit opportuniste et les opportunités de financement. L'entreprise utilise une combinaison d'expertise en matière d'approvisionnement, de finances et d'opérations pour libérer de la valeur dans les entreprises de son portefeuille. Aujourd'hui, la SVP gère environ 19 milliards de dollars d'actifs et, depuis sa création, a investi plus de 48 milliards de dollars de capitaux, dont plus de 18 milliards de dollars en Europe. L'entreprise, créée par Victor Khosla en 2001, emploie plus de 200 personnes, dont plus de 100 professionnels de l'investissement, dans ses bureaux principaux de Greenwich (CT) et de Londres, ainsi qu'à Tokyo. Pour en savoir plus, consultez le site www.svpglobal.com.