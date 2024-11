Strategic Value Partners erwirbt Blanchardstown Centre, einen der führenden Einzelhandelsstandorte Irlands

DUBLIN, 18. November 2024 /PRNewswire/ -- Strategic Value Partners, LLC und seine Tochtergesellschaften (zusammen „SVP"), ein globales alternatives Investmentunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von ca. 19 Mrd. USD, gaben heute bekannt, dass die von SVP verwalteten Fonds vereinbart haben, das Blanchardstown Centre, ein erstklassiges Einzelhandels- und Freizeitzentrum in Irland, zu erwerben.

Das Blanchardstown Centre ist ein großer Einzelhandelskomplex im Nordwesten Dublins, der eine Fläche von 1,2 Millionen Quadratmetern umfasst und über 180 Geschäfte und Restaurants beherbergt. Mit einer jährlichen Besucherzahl von etwa 17 Millionen und 5 500 Parkplätzen ist es eines der führenden Einkaufsziele Irlands. Mit seiner strategischen Anbindung an die wichtigsten irischen Autobahnen ist das Blanchardstown Centre gut positioniert, um auch weiterhin als erstklassiges Einzelhandelszentrum für Dublin und darüber hinaus zu fungieren.

SVP plant erhebliche Investitionen in das Blanchardstown Centre, unter anderem in die Verbesserung des Gastronomieangebots. SVP wird eng mit dem Fingal County Council, den bestehenden Mietern und Falcon Asset Management zusammenarbeiten, um die Attraktivität des Zentrums zu erhöhen und seine Position als erstklassiges Einzelhandelsziel für Besucher und Mieter gleichermaßen zu stärken.

„Als Herzstück des Dubliner Einzelhandelssektors sind wir begeistert von den Möglichkeiten, die das Blanchardstown Centre bietet", so Mike Ungari, Global Head of Real Estate bei SVP. „Unser Ziel ist es, auf den Stärken der Einrichtung aufzubauen, und wir wollen sicherstellen, dass Blanchardstown auch weiterhin den Maßstab für herausragende Einzelhandels- und Freizeitangebote in der Region setzt."

Mit einem umfangreichen Immobilienportfolio, das in den letzten zwei Jahrzehnten in den USA und in Europa aufgebaut wurde, und einem engagierten Team von 10 Fachleuten hat sich SVP als erfahrener Immobilieninvestor etabliert, der über umfassende Erfahrung mit Einzelhandelsimmobilien und Einkaufszentren verfügt. Im Jahr 2021 leiteten SVP-Fonds die Umstrukturierung und anschließende Übernahme der Washington Prime Group, eines US-amerikanischen REIT mit einem Portfolio von rund 90 Einzelhandelsimmobilien. Im Jahr 2023 wurde SVP zum größten Investor von Intu SGS, einem Portfolio von vier großen britischen Einkaufszentren, und spielte eine führende Rolle bei dessen Umstrukturierung Anfang dieses Jahres. Unter der Leitung von Anders Hemmingsen bemüht sich das in London ansässige SVP-Team aktiv um Investitionen in europäische Immobilien und ist der Ansicht, dass es gut positioniert ist, um in diesem Zyklus das differenzierte Know-how des Unternehmens in den Bereichen Beschaffung, Investitionen und Betrieb in diesem Sektor zu nutzen.

Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen wird die Übernahme voraussichtlich noch vor Jahresende abgeschlossen sein.

Über SVP

SVP ist ein globales Unternehmen für alternative Anlagen, das sich auf Sondersituationen, Private Equity, opportunistische Kredite und Finanzierungsmöglichkeiten konzentriert. Das Unternehmen nutzt eine Kombination aus Beschaffungs-, Finanz- und Betriebsfachwissen, um den Wert seiner Portfoliounternehmen zu steigern. Heute verwaltet SVP ein Vermögen von rund 19 Milliarden Dollar und hat seit der Gründung mehr als 48 Milliarden Dollar an Kapital investiert, davon mehr als 18 Milliarden Dollar in Europa. Das 2001 von Victor Khosla gegründete Unternehmen beschäftigt in seinen Hauptniederlassungen in Greenwich (CT) und London sowie in Tokio über 200 Mitarbeiter, darunter mehr als 100 Anlageexperten. Weitere Informationen finden Sie unter www.svpglobal.com.