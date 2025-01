Strategic Value Partners investiert 200 Millionen Euro in die Bjelin Group

HELSINGBORG, Schweden, 13. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Strategic Value Partners, LLC (zusammen mit seinen Tochtergesellschaften „SVP"), eine globale alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von ca. 19 Mrd. $, und die Bjelin Group gaben heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung bekannt, wonach von SVP verwaltete Fonds eine Vorzugsaktieninvestition in Höhe von 200 Mio. € in die Bjelin Group tätigen werden, um deren langfristige Wachstumsziele zu fördern.

Die Bjelin Group AB befindet sich vollständig im Besitz der Familie Pervan, und ihr Vermögen besteht aus einer 51% igen Beteiligung an der Välinge Group und einer 100%igen Beteiligung an Bjelin Industries. 49 % der Aktien der Välinge-Gruppe befinden sich im Besitz von KIRKBI Invest A/S und dem Management der Välinge-Gruppe.

Die Välinge Group hat zwei Geschäftsbereiche. Ein Lizenzgeschäft für Fußboden- und Möbelanwendungen (Välinge Innovation AB) und ein Industrieunternehmen mit groß angelegter Produktion von Fußböden mit Woodura®-Oberflächentechnologie und Möbeln in Schweden und Kroatien. Bjelin Industries ist ein Unternehmen, das Furniere, Fußböden und Möbel herstellt und über Produktionsstätten in Kroatien verfügt.

Die Bjelin Group AB wird alle Anteile am Industriegeschäft von Välinge erwerben, das mit Bjelin Industries fusioniert wird. Die Übernahme wird voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein, sofern die üblichen Abschlussbedingungen und die Genehmigung der Behörden vorliegen. Die von SVP verwalteten Fonds werden 200 Millionen Euro in die Bjelin Group investieren, um diese Akquisition zu finanzieren und Kapital für weitere große Investitionen in Woodura® und die Furnierproduktion bereitzustellen, mit dem Ziel, ein weltweit führendes Unternehmen für nachhaltige Holzböden zu schaffen. Die Familie Pervan wird einen Anteil von 97 % an der Bjelin Group AB halten.

Välinge Innovation AB, ein führendes Unternehmen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, geistiges Eigentum und Lizenzvergabe, vor allem im Bereich der Fußboden- und Möbeltechnologie, geht davon aus, dass es zu gegebener Zeit eine Börsennotierung anstreben wird, da das potenziell hohe Wachstum von Woodura®-Fußböden den Lizenzeinnahmen von Välinge zugute kommen dürfte.

„Unsere Partnerschaft mit SVP ist mehr als eine finanzielle Investition. Bjelin Industries unterhält eine enge Beziehung zum SVP-Portfoliounternehmen Pfleiderer, einem führenden Hersteller von hochwertigen Holzwerkstoffen, darunter HDF, die als Kern für unsere Woodura® Fußböden verwendet werden, Laminate für Küchen, Möbel und Bauanwendungen. Wir freuen uns über das Potenzial, die Zusammenarbeit zwischen Pfleiderer und Bjelin mit einem breiten Spektrum an potenziellen kommerziellen und technischen Kooperationsmöglichkeiten auszubauen. Fredrik Alfredsson, der über eine langjährige internationale Erfahrung in der Bodenbelagsbranche verfügt, wird zum CEO der Bjelin Group ernannt", sagte Darko Pervan, Vorsitzender und Gründer der Bjelin Group.

Brian Himot, Head of Structured Capital bei SVP, sagte: „In den vergangenen 30 Jahren hat Darko Pervan ein führendes IP-Lizenzierungsgeschäft aufgebaut und die Grundlagen für ein marktführendes industrielles Produktionsunternehmen geschaffen. Wir freuen uns, zu einem für die Entwicklung des verarbeitenden Gewerbes entscheidenden Zeitpunkt mit einem Unternehmer seines Formats zusammenzuarbeiten. SVP hat bei dieser Art von partnerschaftlich orientierten Investitionen mit Gründern und Family Offices Erfahrung gesammelt. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit der Familie Pervan, um den Wert des Unternehmens zu steigern."

„In den letzten 7 Jahren waren wir an der groß angelegten Woodura® Produktion beteiligt und haben einen großen Teil unserer Lizenzeinnahmen in die Entwicklung und Vermarktung dieser nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Fußbodentechnologie investiert. Välinge und Bjelin haben rund 500 Millionen Euro investiert, um Produktions- und Vermarktungskapazitäten in großem Maßstab aufzubauen und das Eichenmaterial zu sichern, das als Oberfläche für Fußböden mit Woodura®-Technologie verwendet wird. Dies hat eine Menge neuer Erkenntnisse und Patente hervorgebracht. Unsere Arbeiten zur Erweiterung der Technologie sind nun abgeschlossen, und wir sind überzeugt, dass unser Industriekonzern zusammen mit Bjelin Industries sehr erfolgreich sein wird. Wir glauben, dass dies unsere Lizenzeinnahmen erhöhen und langfristig eine sehr gute Rendite bringen wird", sagte Niclas Håkansson, CEO von Välinge Innovation AB.

Citi und Nordea fungierten als gemeinsame Platzierungsagenten. SVP wurde von Kirkland and Ellis, Schjødt und Wolf Theiss als Rechtsberater beraten. Der Bjelin Group wurde von Mannheimer Swartling rechtlich beraten.

Die Woodura®-Wortmarke und das Woodura®-Logo sind eingetragene Marken im Besitz von Välinge Innovation AB, und die Verwendung dieser Marken erfolgt unter Lizenz.

