Strategic Value Partners investit 200 millions d'euros dans le Bjelin Group

HELSINGBORG, Suède, 13 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Strategic Value Partners, LLC (avec ses sociétés affiliées, « SVP »), une société mondiale d'investissement alternatif gérant environ 19 milliards de dollars d'actifs, et le Bjelin Group ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord selon lequel les fonds gérés par SVP effectueront un investissement en actions privilégiées de 200 millions d'euros dans le Bjelin Group afin de faciliter ses ambitions de croissance à long terme.

Bjelin Group AB est entièrement détenu par la famille Pervan et ses actifs comprennent une participation de 51 % dans Välinge Group et une participation de 100 % dans Bjelin Industries. 49 % des actions de Välinge Group sont détenues par KIRKBI Invest A/S et la direction de Välinge Group.

Le Välinge Group a deux secteurs d'activité. Une entreprise de licence pour les applications de revêtement de sol et d'ameublement (Välinge Innovation AB) et une entreprise industrielle avec une production à grande échelle de revêtement de sol avec la technologie de surface Woodura® et d'ameublement en Suède et en Croatie. Bjelin Industries est une entreprise de placage, de revêtement de sol et de fabrication de meubles dont les installations de production se trouvent en Croatie.

Bjelin Group AB acquerra toutes les parts de l'activité industrielle de Välinge, qui sera fusionnée avec Bjelin Industries. L'acquisition devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles et de l'approbation des autorités. Des fonds gérés par SVP vont investir 200 millions d'euros en actions privilégiées dans le Bjelin Group afin de financer cette acquisition et de fournir des capitaux pour d'autres investissements majeurs dans Woodura® et la production de placages, dans le but de créer une entreprise de premier plan dans le domaine des revêtements de sol en bois durables. La famille Pervan conservera une participation de 97 % dans Bjelin Group AB.

Välinge Innovation AB, qui est une société de premier plan dans le domaine de la recherche et du développement, de la propriété intellectuelle et de la concession de licences, principalement en rapport avec la technologie des revêtements de sol et de l'ameublement, prévoit de demander une cotation en bourse au moment opportun, car la forte croissance potentielle des revêtements de sol Woodura® devrait être bénéfique pour les revenus de licence de Välinge.

« Notre partenariat avec SVP est plus qu'un investissement financier. Bjelin Industries entretient une relation privilégiée avec Pfleiderer, une société du portefeuille de SVP, leader dans la fabrication de produits à base de bois de haute qualité, notamment le HDF qui est utilisé comme noyau dans notre parquet Woodura® et les stratifiés pour la cuisine, l'ameublement et les applications de construction. Nous sommes ravis de pouvoir étendre la collaboration entre Pfleiderer et Bjelin grâce à un large éventail d'opportunités de coopération commerciale et technique. Fredrik Alfredsson, qui possède une longue expérience internationale dans le domaine des revêtements de sol, sera nommé PDG du Bjelin Group, » a déclaré Darko Pervan, président et fondateur du Bjelin Group.

Brian Himot, responsable du capital structuré chez SVP, a déclaré : « Au cours des 30 dernières années, Darko Pervan a bâti une entreprise de premier plan dans le domaine des licences de propriété intellectuelle et a jeté les bases d'une entreprise de fabrication industrielle leader sur le marché. Nous sommes ravis de nous associer à un entrepreneur de son envergure à un moment clé pour le développement de l'industrie manufacturière. La SVP a développé une expertise dans ce type d'investissements orientés vers le partenariat avec des fondateurs et des family offices. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec la famille Pervan afin de créer de la valeur pour l'entreprise. »

« Au cours des sept dernières années, nous avons participé à la production à grande échelle de Woodura® , et une grande partie des revenus de notre licence a été investie dans le développement et la commercialisation de cette technologie de revêtement de sol durable et compétitive. Välinge et Bjelin ont investi environ 500 millions d'euros pour mettre en place des capacités de production et de commercialisation à grande échelle et pour sécuriser le matériau chêne qui est utilisé comme surface dans les planchers dotés de la technologie Woodura®. Cela a permis d'acquérir un grand nombre de nouvelles connaissances et de nouveaux brevets. Notre travail de mise à l'échelle de la technologie est maintenant terminé, et nous sommes convaincus que notre groupe industriel combiné à Bjelin Industries sera très performant. Nous pensons que cela augmentera nos revenus de licence et nous donnera un très bon retour sur investissement à long terme », a déclaré Niclas Håkansson, PDG de Välinge Innovation AB, à l'adresse .

Citi et Nordea ont agi en tant qu'agents de placement conjoints. La SVP a été conseillée par Kirkland and Ellis, Schjødt et Wolf Theiss en tant que conseillers juridiques. Le Bjelin Group a été conseillé par Mannheimer Swartling en tant que conseiller juridique.

La marque verbale et le logo Woodura® sont des marques déposées appartenant à Välinge Innovation AB et toute utilisation de ces marques se fait sous licence.

SVP est une société mondiale d'investissement alternatif qui se concentre sur les situations spéciales, le capital-investissement, le crédit opportuniste et les opportunités de financement. L'entreprise utilise une combinaison d'expertise en matière d'approvisionnement, de finances et d'opérations pour libérer de la valeur dans les entreprises de son portefeuille. Aujourd'hui, la SVP gère environ 19 milliards de dollars d'actifs et, depuis sa création, a investi plus de 50 milliards de dollars de capitaux, dont plus de 18 milliards en Europe. La société, créée par Victor Khosla en 2001, emploie plus de 200 personnes, dont plus de 100 professionnels de l'investissement, dans ses bureaux principaux de Greenwich (CT) et de Londres, ainsi qu'à Tokyo. Pour en savoir plus : www.svpglobal.com

