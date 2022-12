Strategisch landschap van het BRI: verleden, heden en toekomst

BEIJING, 20 december 2022 /PRNewswire/ -- Dit verslag is van CGTN Think Tank: In 2023 viert China de 10e verjaardag van het BRI. Waarom zijn BRI-investeringen voornamelijk geconcentreerd in de fysieke economie? Is het BRI duurzaam? Hoe kan het Zuiden een sprong voorwaarts maken naar de meest geavanceerde technologieën en zijn achterstand in de nabije toekomst inhalen?

"Als we kijken naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de zogenaamde geavanceerde landen, of het nu de Verenigde Staten, Duitsland of Japan zijn, dan was de opbouw van een grote nationale infrastructuur altijd het begin van industrialisering," zei de Duitse deskundige. Zij wees er voorts op dat het Zuiden niet dezelfde ontwikkelingsfasen hoeft te doorlopen als de industrielanden in de afgelopen 200 jaar. In deze video worden de gevolgen en mogelijkheden van het BRI voor de internationale ontwikkeling toegelicht.

