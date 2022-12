Un paysage stratégique pour la BRI : Passé, présent et futur

BEIJING, 20 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Ce rapport provient du Think Tank CGTN : En 2023, la Chine célébrera le 10e anniversaire de la Belt and Road Initiative (BRI). Pourquoi les investissements de la BRI sont-ils principalement concentrés dans l'économie physique? La BRI est-elle durable? Comment le développement dans les pays du Sud peut-il atteindre certaines des technologies les plus avancées et rattraper son retard dans un avenir proche?

« Si l'on regarde l'histoire du développement des pays dits avancés, qu'il s'agisse des États-Unis, de l'Allemagne et du Japon, la construction d'une grande infrastructure nationale a toujours été le début de l'industrialisation », a déclaré l'experte allemand. Elle a en outre déterminé que les pays du Sud n'ont pas besoin de suivre toutes les étapes de développement par lesquelles sont passés les pays industriels au cours des 200 dernières années. Cette vidéo explique les répercussions et les occasions que la BRI apportera au développement international.

