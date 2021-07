Strava incorpora a la directora ejecutiva de RISE en su junta directiva

SAN FRANCISCO, 29 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Strava, la plataforma social líder para atletas y la comunidad deportiva más grande del mundo, que cuenta con más de 86 millones de atletas y sigue creciendo, anunció hoy la incorporación en la junta directiva de Diahann Billings-Burford, directora ejecutiva de RISE, una organización nacional sin fines de lucro que educa y empodera a la comunidad deportiva para eliminar la discriminación racial, promover la justicia social y mejorar las relaciones raciales.

Esta importante incorporación llega en un momento de gran impulso para Strava, ya que su comunidad ha superado los 86 millones de atletas y sigue creciendo rápidamente al añadir dos millones de atletas cada mes. Con ese crecimiento llega un renovado enfoque en garantizar que la junta esté conformada por líderes empresariales altamente calificados y estratégicos, lo que seguirá acelerando el crecimiento de su comunidad y amplificará aún más la posición de Strava como la comunidad deportiva más grande del mundo.

"Diahann es experta en el desarrollo de comunidades y ha trabajado en los sectores privado, público y sin fines de lucro. Sus habilidades y su profunda comprensión acerca de la importancia de buscar diferentes puntos de vista y alinearlos en torno a un marco y objetivos comunes que todos podamos seguir ayudarán a impulsar a Strava a cumplir su misión", comentó Michael Horvath, director ejecutivo de Strava.

Esa misión se relaciona directamente con el compromiso de Strava de conectar a los atletas con aquello que los motiva y los ayuda a encontrar lo mejor de sí mismos.

"No solo me impresionó la visión descrita por los cofundadores Mark Gainey y Michael Horvath, sino lo abiertos y transparentes que fueron al querer abordar algunas de las oportunidades que veían dentro de Strava. Tener la intención de construir una comunidad diversa de atletas es clave para el futuro crecimiento de las suscripciones, pero para lograrlo tenemos que invertir más tiempo y energía en la creación de esas comunidades dentro de la situación actual. Strava está firmemente comprometida a construir una plataforma verdaderamente inclusiva y me entusiasma poder aportar mi perspectiva y profunda experiencia de liderazgo para ayudar a crear este nuevo ecosistema con ellos. Estamos apenas comenzando nuestro viaje", afirmó Billings-Burford.

La experiencia antes mencionada que Billings-Burford aporta ciertamente es profunda y abarca los sectores de las empresas sin fines de lucro, privadas y públicas. Graduada de la Universidad de Yale y de la Escuela de Derecho de Columbia, donde obtuvo su doctorado, ha ocupado varios cargos de liderazgo destacados, incluido su cargo como directora ejecutiva de Inversiones Culturales y vicepresidenta de Time Warner Foundation en Time Warner. Durante varios años, también fue jefa de servicios de la ciudad de Nueva York en la oficina del alcalde, cargo en el cual trabajó para ayudar a 1,3 millones de neoyorquinos a conectarse más fácilmente con oportunidades de servicios, y dirigió voluntarios para abordar las mayores necesidades de la ciudad y promover el servicio.

Al entender que para generar un cambio duradero se necesita una acción intencionada a largo plazo, Diahann y RISE han incorporado a la comunidad deportiva una programación orientada a las soluciones en medio de una época sin precedentes. Ha ayudado a fortalecer alianzas en más de 35 estados y en regiones clave como Los Ángeles, el sur de Florida y Mineápolis, y ha desarrollado alianzas plurianuales a nivel profesional y colegiado. Diahann también ha dirigido a RISE en el desarrollo de más de 650 compromisos con socios desde 2020, que incluyen cientos de talleres en los niveles profesional, colegiado y de deporte juvenil que empoderan a los líderes inclusivos y crean una cultura deportiva más equitativa e inclusiva.

Acerca de Strava

Strava es la plataforma social líder para atletas y la comunidad deportiva más grande del mundo, con más de 86 millones de atletas en 195 países. Si usted suda, es un atleta, y las aplicaciones móviles y el sitio web de Strava conectan a millones de personas activas todos los días. Strava les ofrece a los atletas formas simples y divertidas de mantenerse motivados y competir contra sí mismos y contra otras personas sin tener que estar presentes al mismo tiempo en el mismo lugar. Todos los atletas pertenecen a Strava sin importar dónde vivan, qué deporte amen o qué dispositivo utilicen. Súmese a la comunidad y aproveche al máximo su deporte con una suscripción a Strava.

