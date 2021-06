Strava nomeia a CEO da RISE para o Conselho de Administração

SÃO FRANCISCO, 29 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Strava, uma plataforma social líder para atletas e a maior comunidade esportiva do mundo com mais de 86 milhões de atletas e em constante crescimento, anunciou hoje a nomeação de Diahann Billings-Burford, CEO da RISE, uma organização nacional sem fins lucrativos que educa e empodera a comunidade esportiva para erradicar a discriminação racial, defender a justiça social e melhorar as relações raciais.

Esta importante nomeação chega em um momento de grande impulso para a Strava, com sua comunidade de mais de 86 milhões de atletas que continua a crescer rapidamente, agregando dois milhões de atletas a cada mês. Com esse crescimento, surge um enfoque renovado para garantir que o conselho seja estruturado com líderes empresariais estratégicos e altamente qualificados que continuarão a acelerar o crescimento de sua comunidade e a ampliar ainda mais a posição de Strava como a maior comunidade esportiva do mundo.

"A Diahann é uma construtora comunitária proficiente que trabalhou nos setores público, privado e sem fins lucrativos. Suas habilidades e seu profundo conhecimento sobre a importância de buscar diferentes pontos de vista e alinhá-los em torno de uma estrutura e objetivos comuns que todos podemos respaldar, ajudará a acelerar a Strava em direção ao cumprimento de sua missão", disse Michael Horvath, CEO da Strava.

Essa missão está diretamente relacionada com o compromisso da Strava de conectar os atletas com o que os motiva e ajudá-los a encontrar o melhor de si mesmos.

"Não fiquei apenas impressionada com a visão que o fundador e os cofundadores Mark Gainey e Michael Horvath descreveram, mas também com o quão abertos e transparentes eles eram sobre a vontade de abordar algumas das oportunidades que sentiam que existiam dentro da Strava. Ter a intenção de construir uma comunidade diversificada de atletas é fundamental para o crescimento futuro de assinaturas, entretanto, para desbloquear isso temos que investir coletivamente mais tempo e energia na construção dessas comunidades dentro da experiência atual. A Strava está firmemente comprometida com a construção de uma plataforma que seja verdadeiramente inclusiva e estou encantada de poder trazer minha perspectiva e profunda experiência de liderança para ajudar a construir este novo ecossistema com eles. Estamos apenas no início da nossa jornada", disse Billings-Burford.

A experiência acima mencionada que Billings-Burford agrega é certamente profunda e abrange os setores de empresas públicas, privadas e sem fins lucrativos. Graduada pela Universidade de Yale e pela Faculdade de Direito de Columbia, onde recebeu seu título de J.D., ocupou vários cargos de liderança de destaque, incluindo o de diretora executiva de investimentos culturais e vice-presidente da Time Warner Foundation na Time Warner. Durante vários anos, também foi diretora de serviços da cidade de Nova York, no escritório do prefeito, trabalhando para ajudar 1,3 milhão de nova-iorquinos a se conectarem com oportunidades de serviços mais facilmente e dirigindo-se a voluntários para abordar as maiores necessidades da cidade e promover o serviço.

Ao compreender que é necessário ter uma ação intencional a longo prazo para criar mudanças duradouras, Diahann e RISE trouxeram programação orientada para soluções à comunidade esportiva durante um tempo sem precedentes. Ela ajudou a aprofundar as parcerias em mais de 35 estados e em regiões-chave, como Los Angeles, no sul da Flórida e Minneapolis, e desenvolveu parcerias de vários anos no nível profissional e universitário. A Diahann também dirigiu a RISE para executar mais de 650 compromissos com parceiros desde 2020, incluindo centenas de workshops em todos os níveis esportivos profissionais, universitários e juvenis que empoderam os líderes inclusivos e criam uma cultura esportiva mais igualitária e inclusiva.

Sobre a Strava

A Strava é a plataforma social líder para atletas e a maior comunidade esportiva do mundo, com mais de 86 milhões de atletas em 195 países. Se você transpira, você é um atleta, e os aplicativos móveis e o site da Strava conectam milhões de pessoas ativas todos os dias. A Strava oferece aos atletas formas simples e divertidas de se manterem motivados e de competirem contra si mesmos e contra os demais sem precisar estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Todos os atletas pertencem à Strava, não importa onde vivam, qual esporte preferem ou dispositivo que usam. Junte-se à comunidade e aproveite ao máximo o seu esporte com uma assinatura Strava.

