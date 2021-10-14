Стремясь к углеродной нейтральности, GWM активизирует НИОКР в области гибридных технологий

Гибридная технология является неотъемлемой частью общего стратегического плана GWM. Руководствуясь научно-исследовательской концепцией «крупных инвестиций», компания GWM самостоятельно спроектировала и разработала платформу L.E.M.O.N. в результате упорной пятилетней работы, вложив в этот проект 20 млрд юаней. Эта платформа может быть адаптирована к двум различным гибридным архитектурам: Dedicated Hybrid Technology (DHT) и P2/P2+P4.

Высокоинтегрированная бензоэлектрическая гибридная технология L.E.M.O.N. DHT может достигать оптимальных характеристик во всех скоростных диапазонах и сценариях за счет координации между эффективным гибридным двигателем и двухмоторной гибридной системой, обеспечивающей пользователям возможность быстрого, плавного, бесшумного и экономичного вождения.

Этой технологией оснащен гибридный электромобиль HAVAL H6, мировой дебют которого состоялся в июне этого года в Таиланде. Своим появлением он активизировал местный рынок транспортных средств, работающих на новых типах энергоносителей, и получил одобрительные отзывы со стороны местных пользователей. За короткое время он вышел на первое место по объему продаж в данном сегменте рынка Таиланда.

Эта технология была также реализована в модели WEY MAQIDUO (китайское название), представленной на Международном автосалоне в Тяньцзине 29 сентября 2021 года. Эта новая модель обладает хорошей приемистостью двигателя и способна обеспечивать высокие разгонные характеристики, плавное переключение передач, а также бесшумное и комфортное вождение в различных ситуациях. Благодаря использованию высокомощной аккумуляторной батареи ГЭМ большой емкости он является достаточно топливоэкономичным, обеспечивая полную дальность пробега без подзарядки до 1100 км при совокупном расходе топлива всего лишь 4,7 л/100 км.

Кроме того, в подзаряжаемом гибридном автомобиле WEY Coffee 01 используется гибридная архитектура P2+P4. Этот автомобиль был впервые представлен на Международном автосалоне (International Automobil-Ausstellung, IAA) в Мюнхене 6 сентября 2021 года. Приводной электродвигатель устанавливается соответственно на передней и задней осях в противовес электрической системе четырехколесного привода без карданного вала. Данное сочетание обеспечивает высокую мощность, разумную экономичность, а также возможность одновременного применения в различных условиях и различных режимах вождения и универсальность. Это обуславливает пригодность гибридной системы питания с подзарядкой от электросети для различных сценариев, предусматриваемых для гибридных электромобилей Coffee 01, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 5 секунд и максимальную скорость 235 км/ч.

В настоящее время модели, оснащенные гибридной технологией L.E.M.O.N., выпускаются под двумя ведущими брендами: HAVAL и WEY. Позднее будут выпускаться и другие гибридные электромобили с целью непрерывного обеспечения экологически чистого и экономичного вождения для пользователей по всему миру.

Кроме того, компания GWM настаивает на использовании разнообразных технологий, включая гибридную, чисто электрическую и водородную энергию, а также располагает некоторыми техническими резервами, в частности бескобальтовыми аккумуляторами и аккумуляторами Dayu, что позволяет разработать всеобъемлющий технический план перехода на экологически чистые энергоносители.

По словам председателя правления GWM Джека Вэя (Jack Wei) на Конференции по стратегиям на период до 2025 года, в течение следующих пяти лет компания GWM планирует инвестировать в общей сложности до 100 млрд юаней в НИОКР, особенно в технологии применения чисто электрической, водородной и гибридной энергии, с целью сохранить свое лидирующее положение в технической сфере.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1659376/1.jpg

SOURCE GWM