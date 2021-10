Spoločnosť GWM sa zaviazala k uhlíkovej neutralite a intenzívne vykonáva výskum a vývoj hybridných technológií

Hybridná technológia je dôležitou súčasťou celkového strategického plánu spoločnosti GWM. Spoločnosť GWM, motivovaná koncepciou „veľkých investícií" do výskumu a vývoja, počas päťročného úsilia nezávisle navrhla a vyvinula platformu L.E.M.O.N. a investovala 20 miliárd RMB (čínsky jüan). Túto platformu možno prispôsobiť dvom rôznym hybridným architektúram, a to architektúre DHT (Dedicated Hybrid Technology) a architektúre P2/P2+P4.

L.E.M.O.N. DHT, vysoko integrovaná benzínovo-elektrická hybridná technológia, dokáže dosiahnuť optimálny výkon vo všetkých rýchlostných rozsahoch a všetkých scenároch koordináciou medzi účinným hybridným motorom a dvojmotorovým hybridným systémom, aby používateľom priniesla rýchlu, plynulú, tichú a úspornú jazdu.

Model HAVAL H6 HEV, ktorý mal v júni celosvetovú premiéru v Thajsku, bol vybavený touto technológiou. Po svojom uvedení na trh rozprúdil miestny trh s novými energetickými vozidlami a miestni používatelia si ho obľúbili. Jeho predaj na trhu sa v krátkom čase zaradil na prvé miesto v tomto segmente trhu v Thajsku.

Túto technológiu prevzal aj model WEY MAQIDUO (čínsky názov), ktorý bol predstavený na medzinárodnom autosalóne v Tiencine 29. septembra 2021. Tento nový model sa vyznačoval rýchlou elektrickou odozvou, silnou schopnosťou akcelerácie, plynulým radením prevodových stupňov a tichou a pohodlnou jazdou v rôznych situáciách. Vďaka použitiu vysoko výkonnej a veľkokapacitnej batérie HEV je pomerne úsporný, s celkovým dojazdom až 1 100 km a celkovou spotrebou paliva len 4,7 l/100 km.

Okrem toho model WEY Coffee 01 PHEV využíva hybridnú architektúru P2+P4. Vozidlo sa objavilo na medzinárodnom autosalóne (IAA), ktorý sa konal 6. septembra 2021 v Mníchove. Hnací motor je nainštalovaný na prednej a zadnej náprave, aby konkuroval elektrickému systému pohonu všetkých kolies bez hnacieho hriadeľa. Túto kombináciu charakterizuje vysoký výkon, dobrá hospodárnosť pri použití vo viacerých situáciách, rozmanité jazdné režimy a flexibilita. To prináša výkon plug-in hybridu vhodný pre viaceré varianty Coffee 01 PHEV, ktorý podporuje zrýchlenie 5 s/100 km a maximálnu rýchlosť 235 km/h.

V súčasnosti modely vybavené hybridnou technológiou L.E.M.O.N. pokrývajú dve hlavné značky, HAVAL a WEY. Neskôr budú na trh uvedené ďalšie modely hybridných elektrických vozidiel, ktoré budú neustále poskytovať používateľom na celom svete čistý a efektívny zážitok z jazdy.

Spoločnosť GWM sa tiež spolieha na viac technologických ciest vrátane hybridnej, čisto elektrickej a vodíkovej energie, ako aj na to, že disponuje niekoľkými technickými rezervami, ako sú batérie bez kobaltu a batérie Dayu, čím vytvára komplexný technický plán v oblasti čistej energie.

Ako uviedol Jack Wei, predseda predstavenstva spoločnosti GWM, na konferencii o stratégii do roku 2025, spoločnosť GWM očakáva, že v nasledujúcich piatich rokoch investuje do výskumu a vývoja celkovo až 100 miliárd RMB, najmä do čisto elektrických, vodíkových a hybridných technológií, aby si udržala svoje vedúce technické postavenie.

