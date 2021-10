Engagé dans la neutralité carbone, GWM mène vigoureusement la recherche et le développement de la technologie hybride

La technologie hybride est un élément essentiel du plan stratégique global de GWM. Motivé par le concept de R&D du « grand investissement », GWM a conçu et développé de manière indépendante la plateforme L.E.M.O.N. grâce à des efforts sur cinq ans, en investissant 20 milliards de RMB. Cette plateforme peut être adaptée à deux architectures hybrides différentes, à savoir l'architecture DHT (Dedicated Hybrid Technology) et l'architecture P2/P2+P4

Le L.E.M.O.N. DHT, une technologie hybride essence-électrique hautement intégrée, peut atteindre des performances optimales dans toutes les gammes de vitesse et tous les scénarios grâce à la coordination entre un moteur hybride efficace et le système hybride à double moteur, afin d'offrir aux utilisateurs des expériences de conduite rapides, douces, silencieuses et économiques.

Le HAVAL H6 HEV, qui a fait ses débuts mondiaux en Thaïlande en juin, était équipé de cette technologie. Dès sa sortie, il a agité le marché local des véhicules à énergie nouvelle et a été plébiscité par les utilisateurs locaux. Ses ventes sur le marché se sont classées en peu de temps à la première place sur le segment de marché de la Thaïlande.

Cette technologie a également été adoptée par WEY MAQIDUO (nom chinois), qui a été lancé au salon international de l'automobile de Tianjin le 29 septembre 2021. Ce nouveau modèle était capable d'une réponse rapide à la puissance, d'une forte capacité d'accélération, d'un changement de vitesse en douceur et d'une conduite silencieuse et confortable dans divers scénarios. Grâce à l'utilisation d'une batterie HEV de grande puissance et de grande capacité, le véhicule est très économe en carburant avec une autonomie totale pouvant atteindre 1 100 km et une consommation globale de seulement 4,7 L/100 km.

En outre, le WEY Coffee 01 PHEV adopte une architecture hybride de type P2+P4. Le véhicule a fait son apparition à l'International Automobil-Ausstellung (IAA) qui s'est tenu à Munich le 6 septembre 2021. Ce moteur d'entraînement est respectivement installé sur les essieux avant et arrière pour rivaliser avec le système électrique à quatre roues motrices sans arbre de transmission. Cette combinaison se caractérise par une forte puissance, une bonne efficacité économique tout en étant appliquée dans de multiples scénarios, des modes de conduite diversifiés et une grande flexibilité. Cela amène la puissance hybride rechargeable adaptée à de multiples scénarios au Coffee 01 PHEV, avec une capacité d'accélération de 5 s/100 km et une vitesse maximale de 235 km/h.

Actuellement, les modèles équipés de la technologie hybride L.E.M.O.N. couvrent deux grandes marques, à savoir HAVAL et WEY. D'autres véhicules électriques hybrides seront lancés ultérieurement afin d'offrir aux utilisateurs du monde entier une expérience de conduite propre et efficace.

De plus, GWM insiste sur les multiples voies technologiques, notamment l'énergie hybride, l'énergie électrique pure et l'énergie hydrogène, et possède plusieurs réserves techniques telles que les batteries sans cobalt et les batteries Dayu, ce qui constitue un plan technique complet en matière d'énergie propre.

Comme l'a déclaré Jack Wei, président de GWM, lors de la conférence sur la stratégie 2025, au cours des cinq prochaines années, GWM prévoit d'investir jusqu'à 100 milliards de RMB dans la R&D, notamment dans les technologies électriques pures, l'énergie hydrogène et les technologies hybrides, afin de maintenir sa position de leader technique.

