Společnost GWM se zavázala k uhlíkové neutralitě a provádí intenzivní výzkum a vývoj hybridních technologií

Hybridní technologie tvoří zásadní součást celkového strategického plánu společnosti GWM. Koncept "velkých investic" do výzkumu a vývoje společnost GWM motivoval k tomu, aby sama navrhla a vyvinula platformu L.E.M.O.N., do které investovala 20 miliard jüanů. Tuto platformu lze přizpůsobit dvěma různým hybridním architekturám, a to architektuře DHT (Dedicated Hybrid Technology) a architektuře P2/P2+P4.