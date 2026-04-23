Strider lance un système d'exploitation agentique destiné à soutenir la prochaine génération de veille stratégique

Le nouveau système d'exploitation dédié à la veille unifie la fourniture de renseignements sur l'ensemble des produits Strider afin de transformer des données globales complexes en informations prêtes à la prise de décision.

LONDRES, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Strider Technologies, Inc. (« Strider »), leader de la veille stratégique, a annoncé aujourd'hui le lancement de son système d'exploitation agentique, une couche d'orchestration de veille centralisée qui s'appuie sur les données, les modèles et les produits de Strider, transformant la manière dont les organisations accèdent, interprètent et agissent sur la veille stratégique.

Conçu comme une plateforme de données agentique basée sur les données et les méthodologies analytiques propriétaires de Strider, ce système d'exploitation ingère, affine et synthétise en permanence de vastes quantités de données mondiales non structurées pour en faire des renseignements stratégiques exploitables sur les personnes, les organisations et les réseaux.

Pour Strider, il s'agit de passer de la fourniture de renseignements sous forme de données à la fourniture de renseignements sous forme de résultats clairs, structurés et prêts à être utilisés pour la prise de décision. Le nouveau système d'exploitation agentique met en évidence ce qui est important, pourquoi c'est important et quelles mesures peuvent être prises, ce qui permet de prendre des décisions plus rapidement et de manière plus sûre.

« Le système d'exploitation agentique de Strider incarne notre vision : construire le système de veille sur lequel les organisations s'appuient pour comprendre et maîtriser la concurrence mondiale », a déclaré Greg Levesque, PDG et cofondateur de Strider. « À l'ère de l'information, les données constituent un facteur de production essentiel, au même titre que la terre, le travail et le capital. En créant une plateforme de données agentique basée sur nos méthodologies analytiques propriétaires, Strider OS est capable d'ingérer continuellement des données globales et de les transformer en veille stratégique prête pour la prise de décision en temps réel pour que les dirigeants d'organisations puissent agir avec clarté et confiance ».

Strider OS s'appuie sur la base de données mondiale et l'infrastructure basée sur l'IA de Strider, ce qui lui permet d'accéder à des milliards de points de données et de les synthétiser en informations pertinentes et explicables, classées par ordre de priorité. Ce système est conçu pour réduire la charge cognitive des utilisateurs tout en maintenant la transparence grâce à des sources traçables et à des résultats structurés.

« Strider OS traduit une évolution fondamentale dans la manière dont nous fournissons la veille stratégique », a déclaré Eric Levesque, président et cofondateur de Strider. « Notre nouveau système d'exploitation agentique nous permet d'exploiter pleinement nos données à grande échelle et d'approfondir les informations que nous fournissons aux organisations. En outre, en étant conçu pour différents niveaux de maturité des utilisateurs, Strider garantit que ses capacités sont accessibles aux nouveaux utilisateurs tout en restant suffisamment puissantes pour des cas d'utilisation sophistiqués et critiques dans tous les secteurs et dans le monde entier ».

Ce lancement jette également les bases d'une nouvelle génération de capacités et d'applications natives de l'IA, élargissant ainsi la capacité de Strider à soutenir un large éventail de cas d'utilisation en matière de sécurité économique dans l'industrie, les administrations publiques et le monde académique à l'échelle mondiale. Strider OS permettra également aux utilisateurs, qu'ils soient analystes débutants ou professionnels expérimentés dans le renseignement, d'utiliser la plateforme de veille stratégique de Strider de manière simplifiée et intuitive, avec un flux de travail adapté à leurs besoins spécifiques.

Strider déploiera Strider OS selon une approche progressive, en commençant par l'habilitation interne et des partenaires de conception sélectionnés, suivie par des lancements ciblés de fonctionnalités et une intégration plus large de la plateforme.

Pour en savoir plus sur le système d'exploitation agentique de Strider, cliquez ici.

À propos de Strider

Strider est une société de veille stratégique de premier plan qui permet aux organisations de sécuriser et de faire progresser leur technologie et leurs innovations. En s'appuyant sur une technologie d'IA de pointe et sur des méthodes exclusives, Strider transforme des données publiquement accessibles en informations cruciales. Cette veille stratégique permet aux organisations de traiter et de répondre de manière proactive aux risques associés au vol de propriété intellectuelle commandité par les États, à l'acquisition ciblée de talents et aux partenaires tiers. Strider est présente dans 16 pays à travers le monde et possède des bureaux à Salt Lake City, UT, Washington, DC, Londres, Tokyo et Sydney.

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