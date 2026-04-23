- Strider lanza un sistema operativo con tecnología de agentes para impulsar la próxima generación de inteligencia estratégica

El nuevo sistema operativo de inteligencia unifica la entrega de inteligencia en todos los productos de Strider para transformar datos globales complejos en información útil para la toma de decisiones

LONDRES, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Strider Technologies, Inc. ("Strider"), proveedor líder de inteligencia estratégica, anunció hoy el lanzamiento de su sistema operativo basado en agentes, una capa centralizada de orquestación de inteligencia que abarca los datos, modelos y productos de Strider, transformando la forma en que las organizaciones acceden, interpretan y actúan en función de la inteligencia estratégica.

Diseñado como una refinería de datos con capacidad de gestión, basada en las metodologías analíticas y de datos patentadas de Strider, el sistema operativo ingiere, refina y sintetiza continuamente grandes cantidades de datos globales no estructurados para convertirlos en inteligencia estratégica y práctica para personas, organizaciones y redes.

Para Strider, esto representa un cambio: de ofrecer inteligencia como datos a ofrecerla como resultados claros, estructurados y listos para la toma de decisiones. El nuevo sistema operativo basado en agentes resalta lo que importa, por qué importa y qué acciones se pueden emprender, lo que permite una toma de decisiones más rápida y segura.

"El sistema operativo de Strider, basado en agentes, materializa nuestra visión de construir el sistema de inteligencia en el que las organizaciones confían para comprender y desenvolverse en la competencia global", afirmó Greg Levesque, consejero delegado y cofundador de Strider. "En la era de la información actual, los datos son un factor fundamental de producción, junto con la tierra, la mano de obra y el capital. Al crear una plataforma de procesamiento de datos basada en agentes, fundamentada en nuestras metodologías analíticas propias, Strider OS puede procesar continuamente datos globales y transformarlos en inteligencia estratégica lista para la toma de decisiones en tiempo real, lo que permite a los líderes organizacionales actuar con claridad y confianza".

Strider OS se basa en la plataforma global de datos y la infraestructura impulsada por IA de Strider, lo que permite acceder a miles de millones de puntos de datos y sintetizarlos en información relevante, priorizada y explicable. El sistema está diseñado para reducir la carga cognitiva de los usuarios, manteniendo la transparencia mediante el seguimiento de las fuentes y la estructuración de los resultados.

"Strider OS refleja una evolución fundamental en la forma en que ofrecemos inteligencia estratégica", explicó Eric Levesque, presidente y cofundador de Strider. "Nuestro nuevo sistema operativo basado en agentes nos permite aprovechar al máximo nuestros datos a gran escala, mejorando la profundidad de los análisis que proporcionamos a las organizaciones. Además, al diseñarse para distintos niveles de experiencia de usuario, Strider garantiza que sus capacidades sean accesibles para los nuevos usuarios, a la vez que conserva la potencia necesaria para casos de uso complejos y de misión crítica en diversos sectores y en todo el mundo".

Este lanzamiento sienta las bases para una nueva generación de capacidades y aplicaciones nativas de IA, ampliando la capacidad de Strider para respaldar una amplia gama de casos de uso de seguridad económica en la industria, el gobierno y el ámbito académico a nivel mundial. Es importante destacar que Strider OS permitirá a usuarios de todos los niveles —desde analistas principiantes hasta profesionales de inteligencia experimentados y usuarios avanzados— utilizar la plataforma de inteligencia estratégica de Strider de forma simplificada e intuitiva, con un flujo de trabajo adaptado a sus necesidades específicas.

Strider implementará Strider OS mediante un enfoque gradual, comenzando con la capacitación interna y la selección de socios de diseño, seguida de lanzamientos de funciones específicas y una integración más amplia de la plataforma.

Obtén más información sobre el sistema operativo con agentes de Strider aquí.

Acerca de Strider

Strider es la empresa líder en inteligencia estratégica que empodera a las organizaciones para proteger e impulsar su tecnología e innovación. Mediante tecnología de IA de vanguardia y metodologías propias, Strider transforma datos públicos en información clave. Esta inteligencia estratégica permite a las organizaciones abordar y responder de forma proactiva a los riesgos asociados con el robo de propiedad intelectual patrocinado por el estado, la captación selectiva de talento y las alianzas con terceros. Strider opera en 16 países de todo el mundo y cuenta con oficinas en Salt Lake City (Utah), Washington D. C., Londres, Tokio y Sídney.