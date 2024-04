Strike Rush: Ein neuer teambasierter VR-Action-Shooter feiert Premiere auf Meta Quest

SEOUL, Südkorea, 19. April 2024 /PRNewswire/ -- Am 18. April 2024 kündigt Skonec Entertainment den Start seines neuen Virtual-Reality-Titels „Strike Rush" für Meta Quest an. Das koreanische Unternehmen XR mit seinen 20 Jahren an Entwicklungserfahrung ist für die Entwicklung von Railgun-Shootern wie Operation Ghost und Mortal Blitz VR bekannt und erweitert nun die Liste seiner Spiele um Strike Rush.

https://www.youtube.com/watch?v=6BvQ39tjl6w

STRIKE RUSH Launching Trailer

Bei Strike Rush bilden die Spieler Vierergruppen mit bis zu acht Spielern (auch „Blitzers" genannt) gleichzeitig. Ähnlich wie bei anderen Shootern wie Overwatch und Valorant besteht das Ziel des teambasierten Action-Shooters darin, die Spielwelt zu erobern, indem man entweder den zentralen Punkt einnimmt oder ihn vor den Gegnern verteidigt – alles in einem rasanten, zehnminütigen Match in der Combat Arena.

Die maßstabsgetreue Karte umfasst vier einzigartige Themen: Oldruck Town, das koreanische Stadtbild von Seorabeol, das Infinity-Stadion in Dominion und das private Trainingszentrum Facility 9.

Strike Rush enthält mehrere Schlüsselkomponenten, um den Spielern ein fesselndes und abwechslungsreiches Erlebnis zu bieten. Die Spieler teilen sich die Karte nicht nur mit anderen Blitzers, sondern werden auch von Blitzmons begleitet. Hierbei handelt es sich um KI-gesteuerte Gefährten, die von den Spielern selbst gesteuert werden. Blitzmons können überall auf der Karte zum Angreifen, Verteidigen oder Heilen eingesetzt werden und den Ausgang der Schlacht beeinflussen.

Aber sie sind nicht die einzige Besonderheit, von der sich profitieren lässt! Die Spieler haben auch die Möglichkeit, einen gewaltigen Mech, den Colossus, zu steuern. Der Colossus bietet mit seiner detaillierten Cockpit-Umgebung das Gefühl, einen riesigen Roboter zu steuern. Der Spielerfolg hängt letztlich von Strategie, Geschicklichkeit und Teamwork ab.

Und natürlich stürzen sich die Spieler nicht einfach unbewaffnet in die Schlacht: Blitzers sind mit speziell entwickelten Schusswaffen ausgestattet, die für mehr Immersion und ein reales Gefühl sorgen sollen. Außerhalb des regulären Spielgeschehens bietet Strike Rush interaktive Elemente mit Blitzmons, Einzelspielermissionen und einer Auswahl an Minispielen, sodass es immer etwas Neues zu entdecken gibt.

Möchten Sie mehr über das Spiel erfahren oder am Launch Event teilnehmen? Strike Rush erscheint am 18. April 2024 im Meta Quest-Store und kann über die sozialen Netzwerke auf X, Facebook, Instagram und TikTok ausprobiert werden. Einen ersten Vorabeindruck des Spiels zeigt Ihnen dieser Trailer auf YouTube. Treten Sie dem Discord-Server bei oder besuchen die offizielle Website, um keine Neuigkeiten zu Strike Rush zu verpassen. Tauchen Sie noch heute in das neue Spiel ein!

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2391029/STRIKE_RUSH_Launching_Trailer.jpg