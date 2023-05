Stryker finalise l'acquisition de Cerus Endovascular

KALAMAZOO, Michigan, États-Unis, 2 mai 2023 /PRNewswire/ -- Stryker (NYSE:SYK), l'une des plus grandes sociétés de technologie médicale au monde, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Cerus Endovascular Ltd., une société privée de dispositifs médicaux en phase de commercialisation engagée dans la conception et le développement de dispositifs neuro-interventionnels pour le traitement des anévrismes intracrâniens. Les produits marqués CE de Cerus Endovascular, le Contour Neurovascular System et le Neqstent Coil Assisted Flow Diverter, viendront élargir la gamme actuelle de solutions de traitement des anévrismes de Stryker.

La technologie de traitement endovasculaire des anévrismes a été fondamentale pour la division neurovasculaire de Stryker, et la gamme de solutions de Cerus Endovascular répondra au besoin croissant de traitement intrasacculaire des anévrismes en une étape.

« L'acquisition de Cerus Endovascular est hautement complémentaire à l'activité neurovasculaire de Stryker et renforce notre portefeuille hémorragique au niveau mondial », a déclaré Jim Marucci, président de la division neurovasculaire de Stryker. « Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de Cerus pour remplir notre mission consistant à améliorer les soins de santé. Ensemble, nous permettrons aux médecins de traiter un éventail d'anévrismes plus large. »

À propos de Stryker

Stryker est l'une des principales entreprises de technologies médicales dans le monde et, avec ses clients, elle s'efforce d'améliorer les soins de santé. La société propose des produits et des services innovants dans les domaines de la médecine, de la chirurgie, de la neurotechnologie, de l'orthopédie et de la colonne vertébrale, qui contribuent à améliorer les résultats pour les patients et les soins de santé. Avec ses clients du monde entier, Stryker touche plus de 130 millions de patients chaque année. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.stryker.com.

Contact pour les médias

Lindsay Harris

Directrice mondiale du numérique, de la communication et des événements

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/339565/4009817/stryker_logo.jpg

SOURCE Stryker