Stryker schließt Übernahme von Cerus Endovascular ab

KALAMAZOO, Michigan, USA, 2. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Stryker (NYSE:SYK), eines der weltweit führenden Medizintechnikunternehmen, gab heute bekannt, dass es die Übernahme von Cerus Endovascular Ltd., einem in Privatbesitz befindlichen Medizintechnikunternehmen, das sich mit dem Design und der Entwicklung von neurointerventionellen Geräten für die Behandlung von intrakranialen Aneurysmen beschäftigt, abgeschlossen hat. Cerus Endovasculars CE-gekennzeichnete Produkte, das Contour Neurovascular System und der Neqstent Coil Assisted Flow Diverter, werden Strykers derzeitiges Portfolio an Lösungen zur Behandlung von Aneurysmen erweitern.

Technologie für die endovaskuläre Behandlung von Aneurysmen war grundlegend für Stryker's Neurovascular Abteilung, und das Portfolio von Cerus Endovascular wird den wachsenden Bedarf an intrasakkulären Aneurysma-Therapien mit nur einem Eingriff decken.

„Die Übernahme von Cerus Endovascular ist eine hervorragende Ergänzung zu Strykers neurovaskulärem Geschäft und stärkt unser globales Portfolio im Bereich Hämorrhagie", sagte Jim Marucci, Präsident von Stryker's Neurovascular Abteilung. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Cerus-Team, um unsere Mission, die Gesundheitsversorgung zu verbessern, zu erfüllen. Gemeinsam werden wir es den Ärzten ermöglichen, ein breiteres Spektrum von Aneurysmen zu behandeln."

Stryker ist eines der weltweit führenden Medizintechnikunternehmen und setzt sich gemeinsam mit seinen Kunden für eine bessere Gesundheitsversorgung ein. Das Unternehmen bietet innovative Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Medizin und Chirurgie, Neurotechnologie, Orthopädie und Wirbelsäule an, die dazu beitragen, die Ergebnisse für Patienten und die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Zusammen mit seinen Kunden auf der ganzen Welt betreut Stryker jährlich mehr als 130 Millionen Patienten. Weitere Informationen finden Sie auf www.stryker.com.

