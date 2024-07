Studie zeigt Möglichkeiten zur erheblichen Reduzierung von Treibhausgasemissionen in der Lieferkette für medizinische Geräte - Veröffentlichung am 30. Juli 2024, 8:45 AM ET

Treibhausgasemissionen und ökologischer Fußabdruck werden durch innovatives medizinisches Gerät erheblich reduziert

WAS: In einer neuen, von Experten begutachteten Studie, die am 30. Juli 2024 veröffentlicht werden soll, wurde der ökologische Fußabdruck einer innovativen vorgefüllten Injektionshilfe mit den weit verbreiteten herkömmlichen Glasspritzen verglichen. Diese bahnbrechende Studie zeigt, dass die Treibhausgasemissionen durch die in Kürze erhältlichen vorgefüllten BFS-Injektoren mit Blow-Fill-Seal (BFS) erheblich reduziert werden können.

WER: Die Autoren der Studie sind Dr. Robert Litan, ehemaliger Direktor für Wirtschaftsstudien an der Brookings Institution, und Dr. Matthew Eckelman, außerordentlicher Professor an der Yale School of Public Health und Experte für Emissionsmodellierung. Die Autoren wurden von Ingenieuren und Wissenschaftlern von Kymanox unterstützt, einem weltweit tätigen Dienstleistungsunternehmen, das ausschließlich im Bereich der Biowissenschaften tätig ist.

WARUM: Die einjährige Studie zeigt, dass der von ApiJect Systems entwickelte Prefilled Injector in allen Kriterien der Ressourcennutzung und der Umweltauswirkungen einen deutlichen Vorteil bietet. Bei der Quantifizierung des ökologischen Fußabdrucks wurde in der Studie jeder Schritt in den Produktions- und Vertriebsverfahren der verschiedenen Arten von Injektionsgeräten erfasst und bewertet.

Verglichen mit dem Prefilled ApiJect Injector ergibt sich ein Wert von 38 g CO2-eq pro Dosis:

Die Auswirkungen von Einzeldosen in Glasfläschchen sind pro Dosis etwa 125 % höher.

Vorgefüllte Spritzen vom Luer-Typ sind pro Dosis etwa 100 % teurer.

Mehrfachdosis-Fläschchen und gestapelte Fertigspritzen sind pro Dosis 65-75 % teurer.

Bei der Messung des Wasserverbrauchs für Herstellung, Reinigung und Sterilisation ergab die Studie auch, dass ein typisches Einzeldosis-Glasfläschchen mehr als 100-mal mehr Wasser benötigt als der vorgefüllte ApiJect Injector.

WANN: Pressemitteilung und Bericht sind ab dem 30. Juli 2024 um 8:45 Uhr ET verfügbar. Einen Live-Link finden Sie unter apiject.com.

