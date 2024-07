Une étude montrant la voie vers une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre dans la chaîne d'approvisionnement des dispositifs médicaux sera publiée le 30 juillet 2024, 8:45 ET

Réduction significative des émissions de gaz à effet de serre et de l'empreinte environnementale Grâce à un dispositif médical innovant

DE QUOI S'AGIT-IL : Une nouvelle étude contrôlée par des pairs, qui sera publiée le 30 juillet 2024, compare l'empreinte environnementale d'un dispositif d'injection prérempli innovant à celle des seringues en verre traditionnelles largement utilisées. Cette étude sans précédent montre que les émissions de gaz à effet de serre peuvent être réduites de manière significative grâce aux injecteurs préremplis fabriqués selon le procédé BFS (blow-fill-seal), qui seront bientôt disponibles.

DE QUI S'AGIT-IL : Les auteurs de l'étude sont Robert Litan, ancien directeur des études économiques à la Brookings Institution, et Matthew Eckelman, professeur associé à la Yale School of Public Health, spécialisé dans la modélisation des émissions. Les auteurs ont bénéficié du soutien d'ingénieurs et de scientifiques de Kymanox, une société internationale de services professionnels exclusivement dédiée aux sciences de la vie.

POURQUOI : L'étude, qui a duré un an, révèle une différence substantielle en faveur de l'injecteur prérempli mis au point par ApiJect Systems dans toutes les catégories d'utilisation des ressources et d'impact sur l'environnement. Pour quantifier l'empreinte environnementale, l'étude a identifié et mesuré chaque étape des processus de production et de distribution des différents types de dispositifs d'injection.

Par rapport à l'injecteur ApiJect prérempli, le résultat est de 38 g d'équivalent CO2 par dose :

les impacts des flacons de verre à dose unique sont environ 125 % plus élevés par dose ;

les seringues préremplies de type Luer ont un impact environ 100 % plus élevé par dose ;

les flacons multidoses et les seringues préremplies piquées ont un impact 65 à 75 % plus élevé par dose.

Mesurant la consommation d'eau pour la fabrication, le nettoyage et la stérilisation, l'étude a également révélé qu'un flacon en verre monodose classique nécessite plus de 100 fois plus d'eau que l'injecteur ApiJect prérempli.

QUAND : Communiqué de presse et rapport disponibles le 30 juillet 2024 à 8h45 ET. Pour un lien en direct, rendez-vous sur apiject.com.

