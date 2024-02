Studie zeigt synergetische Wirkung von Lumenato® auf Hautstruktur und Kollagenschutz

BRANCHBURG, N.J., 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Eine präklinische Studie, die gerade in Advances in Bioscience and Biotechnology veröffentlicht wurde, zeigt beeindruckende Vorteile für die Hautstruktur durch die Verwendung von Lycoreds Lumenato® in Kombination mit Ceramiden. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kombination von Ceramiden mit Lumenato selbst in niedrigen Konzentrationen zu Synergieeffekten im Körper führt, die einen hohen Schutz vor Kollagenverlust bewirken.

Im Laufe der Jahre, in denen die Haut Umwelteinflüssen ausgesetzt ist, beginnen Kollagen und Ceramide, die die Haut straff, elastisch und stark halten, abzunehmen. Im Alter von 40 Jahren gehen etwa 30 Prozent des Kollagens verloren und im Alter von 50 Jahren sind es fast 60 Prozent der Ceramide. Dies führt zum Erscheinungsbild der Hautalterung durch Faltenbildung und trockene, dünn aussehende Haut.

Um die Wirksamkeit von Lumenato in dieser Studie, insbesondere in Kombination mit Ceramiden, zu bewerten, ahmten die Autoren Umweltstressoren auf Hautzellen nach, indem sie sie mit Tumor-Nekrose-Faktor alpha (TNF-a) aktivierten, um eine Immunreaktion auszulösen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Verwendung von Lumenato in Kombination mit Ceramiden in zweifacher Hinsicht von Vorteil ist. Nachdem sowohl Lumenato als auch Ceramide allein getestet wurden, zeigte sich, dass die Kombination eine signifikante Verbesserung (fast 4x) bei der Verhinderung des Kollagenverlusts in den Zellen bewirkt. Darüber hinaus zeigten die Ergebnisse, dass das obere Niveau des Kollagenschutzes bei unterschiedlichen Ceramidkonzentrationen und gleichbleibenden Lumenato-Konzentrationen erreicht wird. Dies zeigt, wie gut Lumenato mit Ceramiden zusammenarbeitet und gleichzeitig die Struktur und Wirksamkeit bei niedrigen Konzentrationen unterstützt.

Diese Ergebnisse unterstützen die Ergebnisse früherer Studien, die die Wirkung von Lumenato auf die Verbesserung der Hautstruktur, der Elastizität, der Festigkeit und mehr hervorheben.1,2 Elizabeth Tarshish, PhD, Head of Claims and Clinical Affairs bei Lycored, erklärt: „Angesichts dieser wachsenden Zahl von Belegen für Lumenato freuen wir uns zu sehen, wie Lumenato den Körper von innen heraus beeinflusst und von außen wirkt, um die Hautstruktur und den Kollagenschutz zu unterstützen. Diese vielversprechenden Ergebnisse zeigen weiterhin, wie Lumenato zur Verbesserung der Effizienz und Wirksamkeit von Hautgesundheitslösungen eingesetzt werden kann, die die Schönheit von innen unterstützen."

Informationen zu Lycored

Lycored ist ein internationales Unternehmen, das an der Spitze der Entdeckung der inneren Schönheit steht, indem es das Gute der Natur mit modernster Wissenschaft kombiniert, um eine sensorische Reise zu ermöglichen, die das Wohlbefinden beeinflusst. Lycored wurde 1995 in Israel gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von natürlichen Carotinoiden für Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel. Weitere Informationen finden Sie unter www.lycored.com.

Kontakt

Katie Hill

Padilla

+1 480 285 8148

[email protected]

Tarshish et al. 2021 Tarshish et al. 2023

1

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2016732/4565449/Lycored_Logo.jpg