Style3D, Assyst'i satın alındığını duyurdu

HANGZHOU, Çin, 11 Ocak 2023 /PRNewswire/ -- Küresel moda sektörünün günümüzde önde gelen dijital çözüm sağlayıcılarından Style3D Assyst'i satın aldığını duyurdu. Münih merkezli Assyst, 35 yılı aşkın deneyimiyle Almanya, Avusturya ve İsviçre'de faaliyet gösteren lider bir moda teknolojisi şirketidir.

Style3D, bu satın alma sayesinde Avrupa'nın moda teknolojisi pazarında güçlü bir konuma sahip olacak. Bu hamleyle Style3D, 2D ve 3D CAD entegrasyon sistemlerini genişletebilecek ve moda şirketlerine 3D merkezli, hepsi bir arada ve sorunsuz bir sistem sunan bir çözüm sağlayıcısı olarak benzersiz bir konum edinebilecek. Bu, sadece geliştirme sürelerini kısaltmakla kalmayacak, aynı zamanda ürünlerin pazara sürülme verimliliğini artırarak şirket giderlerini ve üretim süreciyle ilgili atıkları da azaltacaktır.

Bu satın almayla ilgili açıklamada bulunan Style3D CEO'su ve kurucusu Eric Liu şunları söyledi: "Assyst'in sektördeki deneyimi ve Style3D'nin Orijinal Simülasyon Motorunu içeren güç birliğimiz, küresel moda teknolojisi ekosisteminde şirketlerin 3D dijitalleşme yoluyla dönüşmesine yardımcı olacak ortak bir güç oluşturacak. Buna ek olarak, Assyst'in yerel hizmet kapasitesi, Style3D müşterilerinin dijitalleşmeyi benimsemelerini hızlandırmalarını da sağlayacak."

Assyst Genel Müdürü Hans Peter Hiemer, "Style3D ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" diyerek şöyle devam etti: "Küresel moda pazarının ihtiyaçları doğrultusunda birlikte daha iyi hizmet sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Style3D Hakkında

2015 yılında kurulan Style3D, küresel moda sektöründe önde gelen bir dijital çözüm sağlayıcısıdır. Style3D, Orijinal Simülasyon Motorunu temel teknoloji, endüstriyel seviye yazılım ve 3D tasarım entegrasyonu ve işbirliği platformu olarak kullanarak dijital bir moda altyapısı geliştirdi. Style3D, mevcut olarak kumaş ölçümü, simülasyon tasarımı, tasarım inceleme, çevrim içi modifikasyondan görsel efekt ekranına kadar, moda sektöründeki farklı işletmeler için eksiksiz bir dijital çözüm sunuyor ve halihazırda dünya genelinde binlerce moda şirketine hizmet sağlıyor.

Style3D, Çin ve ABD'de Ar-Ge merkezi ve Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik bölgesinde işletmeleri bulunan küresel bir şirkettir. Ekip; bilim insanları, mühendisler, tasarımcılar ve sanatçılar gibi çeşitli ve uluslararası yetenekleri bir araya getiriyor.

Assyst Hakkında

Assyst, Almanya, Avusturya ve İsviçre'de moda teknolojisinde pazar lideridir ve giyim sektöründe dijitalleşme konusunda önemli bir ortaktır. 3D, CAD, marker oluşturma ve sipariş optimizasyonu için uçtan uca bir yaklaşım ve entegre sistemlerle Assyst, geliştirme ve üretimi birbirine bağlar ve kıyafetlerin rekabetçi ve başarılı bir şekilde geliştirilmesini, üretilmesini ve pazarlanmasını sağlar. Giyim sektörü teknolojisinde 35 yılı aşkın deneyimiyle birlikte Assyst'in Münih ve Milano tesislerindeki yaklaşık 120 çalışanın bilgi ve uzmanlığı, şirketin, sürdürülebilir, hızlı ve karlı üretim yapmasına yardımcı olan uçtan uca çözümler geliştirmesini sağlıyor. Assyst, dünya genelinde faaliyet göstermektedir ve 50'den fazla ülkede iş ortaklarına sahiptir.

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