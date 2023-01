Style3D annonce l'acquisition d'Assyst

HANGZHOU, Chine, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Style3D, un fournisseur de solutions numériques de premier plan dans l'industrie mondiale de la mode, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Assyst. Basée à Munich et possédant plus de 35 ans d'expérience, Assyst est l'une des plus importantes sociétés de technologie de mode qui opère en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Grâce à cette acquisition, Style3D compte s'imposer sur le marché européen des technologies de la mode. Cette opération permettra à Style3D d'étendre ses systèmes d'intégration CAO 2D et 3D et de se positionner de manière unique en tant que fournisseur de solutions offrant aux entreprises du secteur de la mode un système transparent, tout-en-un et centré sur la 3D. Cela permettra non seulement de raccourcir les délais de développement mais aussi d'améliorer l'efficacité de la mise sur le marché des produits, réduisant ainsi les coûts des entreprises et les déchets associés.

Annonçant l'acquisition, Eric Liu, PDG et fondateur de Style3D, a déclaré : « Nos forces combinées, comprenant l'expérience industrielle d'Assyst et le moteur de simulation original de Style3D, créeront une force conjointe dans l'écosystème technologique mondial de la mode, en aidant les entreprises à se transformer grâce à la numérisation 3D. De plus, la capacité d'assistance locale d'Assyst permettra également aux clients de Style3D d'accélérer leur numérisation. »

« Nous sommes ravis de faire partie de la famille Style3D », a déclaré Hans Peter Hiemer, directeur général d'Assyst, « et nous nous réjouissons de mieux répondre ensemble aux besoins du marché mondial de la mode. »

À propos de Style3D

Fondée en 2015, Style3D est un fournisseur de solutions numériques de premier plan dans l'industrie mondiale de la mode. Style3D a construit une infrastructure de mode numérique en utilisant son moteur de simulation original comme technologie de base, un logiciel de niveau industriel et une plateforme d'intégration et de collaboration de conception 3D. À l'heure actuelle, de la mesure des tissus à l'affichage d'effets visuels, en passant par la conception par simulation, l'examen de la conception et la modification en ligne, Style3D fournit une solution numérique complète à différentes entreprises du secteur de la mode et a servi des milliers d'entreprises de mode dans le monde entier.

Style3D est une entreprise internationale dont les centres de R&D sont situés en Chine et aux États-Unis et dont les activités sont réparties en Europe, en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique. L'équipe rassemble des talents internationaux divers et transfrontaliers tels que des scientifiques, des ingénieurs, des designers et des artistes.

À propos d'Assyst

Assyst est le leader du marché des technologies de la mode en Allemagne, en Autriche et en Suisse et est un partenaire clé pour la numérisation de l'industrie du prêt-à-porter. Avec une approche de bout en bout et des systèmes intégrés pour la 3D, la CAO, le marquage et l'optimisation des commandes, Assyst relie le développement et la production et aide à développer, produire et commercialiser des vêtements de façon compétitive et avec succès. Le savoir-faire et l'expertise d'environ 120 employés sur les sites d'Assyst à Munich et à Milan, ainsi que plus de 35 ans d'expérience dans les technologies de l'industrie de la mode, permettent à la société de développer des solutions de bout en bout qui aident l'industrie à produire de manière durable, rapide et rentable. Assyst est présente dans le monde entier et a des partenaires dans plus de 50 pays.

