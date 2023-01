Style3D maakt overname van Assyst bekend

HANGZHOU, China, 11 januari 2023 /PRNewswire/ -- Style3D , een toonaangevende aanbieder van digitale oplossingen in de wereldwijde mode-industrie, heeft vandaag de overname van Assyst bekendgemaakt. Met het hoofdkantoor in München en meer dan 35 jaar ervaring, is Assyst een toonaangevend modetechnologiebedrijf dat actief is in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Door deze overname krijgt Style3D een stevige voet aan de grond op de Europese markt voor modetechnologie. Door deze stap kan Style3D zijn 2D- en 3D CAD-integratiesystemen uitbreiden en zich in een unieke positie manoeuvreren als leverancier van oplossingen die modebedrijven een 3D-centrisch, alles-in-één, naadloos systeem biedt. Dit verkort niet alleen de tijd om producten te ontwikkelen, maar ook de tijd die nodig is om producten op de markt te brengen, hetgeen leidt tot lagere bedrijfskosten en efficiëntere bedrijfsvoering.

Tijdens de bekendmaking van de overname zei Eric Liu, CEO en oprichter van Style3D: "De ervaring van Assyst in de branche en de Original Simulation Engine van Style3D, zullen een gezamenlijke kracht creëren in het wereldwijde modetechnologie-ecosysteem en bedrijven helpen transformeren door middel van 3D-digitalisering. Bovendien zullen de lokale servicemogelijkheden van Assyst de klanten van Style3D ook in staat stellen sneller tot digitalisering over te gaan."

"Het verheugt ons om deel uit te gaan maken van de Style3D-familie," aldus Hans Peter Hiemer, Managing Director van Assyst, "en we kijken ernaar uit om samen beter te kunnen voorzien in de behoeften van de wereldwijde modemarkt."

Over Style3D

Style3D, dat in 2015 werd opgericht, is een toonaangevende leverancier van digitale oplossingen in de wereldwijde mode-industrie. Style3D heeft een digitale mode-infrastructuur gebouwd door gebruik te maken van zijn Original Simulation Engine als basistechnologie, software op industrieel niveau en een 3D-ontwerpintegratie- en samenwerkingsplatform. Op dit moment biedt Style3D een complete digitale oplossing voor verschillende bedrijven in de mode-industrie, van stofmeting, simulatieontwerp, ontwerpbeoordeling, online modificatie tot weergave van visuele effecten, en heeft zijn diensten inmiddels aan duizenden modebedrijven over de hele wereld geleverd.

Style3D is een wereldwijd bedrijf met een R&D-centrum in China en de VS, en heeft vestigingen in Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific. Het team van Style3D brengt divers en internationaal talent samen, zoals wetenschappers, ingenieurs, ontwerpers en kunstenaars.

Over Assyst

Assyst is marktleider voor modetechnologie in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en is een belangrijke partner voor digitalisering in de kledingindustrie. Met een end-to-end aanpak en geïntegreerde systemen voor 3D, CAD, marker-making en orderoptimalisatie, maakt Assyst de koppeling tussen ontwikkeling en productie en helpt het om kleding concurrerend en succesvol te ontwikkelen, te produceren en op de markt te brengen. Met de kennis en expertise van ongeveer 120 medewerkers op de locaties van Assyst in München en Milaan, samen met meer dan 35 jaar ervaring in technologie voor de kledingindustrie, kan het bedrijf end-to-end oplossingen ontwikkelen die de industrie helpen om duurzaam, snel en winstgevend te produceren. Assyst is wereldwijd actief en heeft partners in meer dan 50 landen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1980414/pr_image.jpg

