Subex lança a HyperSense, uma plataforma de analítica aumentada de ponta a ponta

Desenvolvida com base na ampla experiência em análise de dados da Subex, a HyperSense contém todos os recursos de analítica aumentada que as empresas necessitam em uma plataforma flexível e modular. Os recursos sem código exclusivos da HyperSense permitem que os usuários sem conhecimentos em codificação agreguem facilmente dados de fontes diferentes, transformem dados em insights ao desenvolver, interpretar e ajustar modelos de IA e, sem esforço, compartilhem seus achados com toda a empresa.

Definida pela primeira vez pelo Gartner, a analítica aumentada utiliza tecnologias como aprendizado de máquina e IA para auxiliar na preparação de dados, geração de insights e explicação de insights. Ela capacita especialistas, bem como cientistas sem dados, ao automatizar muitos aspectos da ciência de dados, incluindo desenvolvimento de modelos, gestão e implementação de modelos de IA.

A IA ainda está nos estágios iniciais de adoção significativa na maioria das empresas. As empresas que desejam aproveitar a promessa de IA e a tecnologia de aprendizado de máquina normalmente encontram vários obstáculos, como demonstrar prova de valor por meio de pilotos ágeis, ausência de uma pilha integrada de IA e dados e falta de habilidades em IA.

A HyperSense resolve todos esses desafios por meio de cinco estúdios poderosos, mas modulares:

O Data Management Studio oferece aos usuários acesso em um único lugar a dados em lote e dados de streaming em vários formatos de dados, além de permitir que pesquisem, enriqueçam, estruturem e validem os dados coletados em toda a empresa;

oferece aos usuários acesso em um único lugar a dados em lote e dados de streaming em vários formatos de dados, além de permitir que pesquisem, enriqueçam, estruturem e validem os dados coletados em toda a empresa; O Business Modelling Studio permite que os usuários apliquem regras e executem auditorias de dados em tempo real, informações de perfil, monitoramento e previsão de KPIs de negócios;

permite que os usuários apliquem regras e executem auditorias de dados em tempo real, informações de perfil, monitoramento e previsão de KPIs de negócios; O AI Studio adiciona recursos de IA como construção de modelos, diagnóstico de modelos, IA explicável e ajuste de hiperparâmetros;

adiciona recursos de IA como construção de modelos, diagnóstico de modelos, IA explicável e ajuste de hiperparâmetros; O Business Intelligence Studio visualiza o resultado da análise de dados para insights rápidos e compartilhamento fácil;

visualiza o resultado da análise de dados para insights rápidos e compartilhamento fácil; O Process Automation Studio permite que os usuários criem ações e fluxos de trabalho para impulsionar decisões com base nos insights de dados.

A HyperSense também inclui uma série de casos de utilização de análises pré-construídas em verticais de marketing, finanças e tecnologia para que as empresas entreguem resultados ultrarrápidos. Além disso, os clientes podem usar a plataforma HyperSense para construir suas próprias aplicações analíticas personalizadas e alimentadas por IA.

A plataforma nativa da nuvem pode ser integrada a infraestruturas de gerenciamento de dados existentes ou implementadas como uma solução de análise de dados plug-and-play e autônoma.

Suresh Chintada, diretor de tecnologia da Subex, comenta: "A maioria das empresas luta para implementar a IA com valor de negócios em seu centro. Em vez disso, as iniciativas de IA são impulsionadas por equipes de ciência de dados, com pouco alinhamento entre as prioridades de negócios e de TI. Desenvolvemos a HyperSense para resolver isso – ela oferece às empresas mais autonomia, acesso mais amplo à IA e aprendizado de máquina e coloca mais poder nas mãos dos usuários empresariais. Com esta plataforma revolucionária, as empresas poderão democratizar verdadeiramente a IA e transformar dados em insights confiáveis com maior velocidade e eficiência, apoiando modelos de negócios elásticos e acelerando significativamente a transformação de seus negócios."

A HyperSense é uma plataforma nativa da nuvem, elástica e sem código, construída em tecnologia de código aberto que pode ser implantada no local, em uma infraestrutura híbrida ou em qualquer ambiente de nuvem. A plataforma foi projetada para ajudar as empresas a aumentar o ROI a partir de análises e aumentar a eficiência em toda a cadeia de valor de dados.

Sobre a Subex

A Subex é pioneira na viabilização da Confiança Digital para empresas em todo o mundo.

Fundada em 1994, a Subex ajuda seus clientes a maximizar suas receitas e lucratividade. Com o legado de ter fornecido ao mercado suas soluções de classe mundial para otimização e análise de negócios, a Subex continua liderando ao propiciar a confiança digital completa nos ecossistemas de negócios de seus clientes. Focada na privacidade, segurança, mitigação de risco, previsibilidade e integridade de dados, a Subex ajuda as empresas a lidar com as conturbações no cenário de negócios e a ter sucesso com a confiança digital.

Por meio da HyperSense, uma plataforma de analítica aumentada de ponta a ponta, a Subex capacita os provedores de serviços de comunicações e clientes empresariais a tomar decisões mais rápidas e melhores alavancando análises de inteligência artificial (IA) em toda a cadeia de valor de dados. A solução permite que os usuários sem conhecimentos em codificação agreguem facilmente dados de fontes diferentes, transformem dados em insights ao desenvolver, interpretar e ajustar modelos de IA e, sem esforço, compartilhem seus achados com toda a empresa, tudo em uma plataforma sem código.

A Subex também oferece serviços escaláveis de consultoria gerenciada de serviços e negócios. A Subex tem mais de 300 filiais em mais de 90 países. Para mais informações, acesse www.subex.com.

Contato para a imprensa:

Sandeep Banga

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1493184/Subex_Launches_HyperSense.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1447559/SUBEX_Logo.jpg

FONTE Subex

SOURCE Subex