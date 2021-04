Subex lance HyperSense, une plateforme d'analyse augmentée de bout en bout

Développée sur la base de la grande expérience de Subex en matière d'analyse de données, HyperSense contient toutes les capacités d'analyse augmentée dont les entreprises ont besoin dans une plateforme flexible et modulaire. Les capacités uniques d'HyperSense, sans code, permettent aux utilisateurs sans connaissance du codage d'agréger facilement des données provenant de sources différentes, de transformer les données en informations en construisant, interprétant et ajustant des modèles d'intelligence artificielle, et de partager sans effort leurs conclusions à travers l'organisation.

Définie pour la première fois par Gartner, l'analytique augmentée utilise des technologies habilitantes telles que l'apprentissage automatique et l'IA pour aider à la préparation des données, à la génération d'informations et à leur explication. Elle permet aux experts comme aux non data scientists d'automatiser de nombreux aspects de la science des données, notamment le développement, la gestion et le déploiement de modèles d'IA.

L'IA n'en est encore qu'aux premiers stades d'une application significative dans la plupart des entreprises. Les entreprises désireuses d'exploiter les avantages de l'IA et de la technologie d'apprentissage automatique se heurtent généralement à de multiples obstacles, tels que la démonstration de la preuve de valeur par le biais de pilotes agiles, l'absence d'une pile intégrée d'IA et de données, et le manque de compétences en matière d'IA.

HyperSense résout tous ces défis grâce à cinq studios puissants et modulaires :

Data Management Studio offre aux utilisateurs un accès unique aux données par lots et en continu dans de multiples formats de données et leur permet de rechercher, d'enrichir, de structurer et de valider les données collectées dans l'ensemble de l'entreprise ;

Business Modelling Studio permet aux utilisateurs d'appliquer des règles et d'exécuter des audits de données en temps réel, de profiler des informations, de surveiller et de prévoir les indicateurs clés de performance de l'entreprise ;

AI Studio ajoute des fonctionnalités d'IA telles que la construction de modèles, les diagnostics de modèles, l'IA explicable et le réglage d'hyperparamètres ;

Business Intelligence Studio visualise les résultats de l'analyse des données pour une compréhension rapide et un partage facile ;

Process Automation Studio permet aux utilisateurs de créer des actions et des flux de travail pour faire avancer les décisions basées sur les données.

HyperSense comprend également un certain nombre de cas d'utilisation analytique pré-construits dans les secteurs verticaux du marketing, de la finance et de la technologie pour que les entreprises puissent obtenir des résultats ultra-rapides. En outre, les clients peuvent utiliser la plateforme HyperSense pour créer leurs propres applications analytiques sur mesure, alimentées par l'IA.

La plateforme native du cloud peut être intégrée aux infrastructures de gestion des données existantes ou mise en œuvre en tant que solution d'analyse des données autonome et « plug and play ».

Suresh Chintada, directeur de la technologie chez Subex, commente : « La plupart des entreprises peinent à mettre en œuvre l'IA en plaçant la valeur commerciale au centre. Au lieu de cela, les initiatives d'IA sont pilotées par les équipes de science des données, avec peu d'alignement entre les priorités des entreprises et de l'informatique. Nous avons développé HyperSense pour répondre à ce problème - il donne aux organisations plus d'autonomie, un accès plus large à l'IA et à l'apprentissage automatique, et met plus de pouvoir entre les mains des utilisateurs professionnels. Grâce à cette plateforme qui change la donne, les entreprises pourront véritablement démocratiser l'IA et transformer les données en informations fiables avec plus de rapidité et d'efficacité, en soutenant des modèles d'entreprise élastiques et en accélérant considérablement la transformation de leur entreprise. »

HyperSense est une plateforme sans code, élastique et native du cloud basée sur une technologie open-source et peut être déployée sur site, dans une infrastructure hybride ou dans n'importe quel environnement cloud. La plateforme est conçue pour aider les entreprises à augmenter le retour sur investissement de l'analyse et à accroître l'efficacité de l'ensemble de la chaîne de valeur des données.

À propos de Subex

Subex est un pionnier de la confiance numérique pour les entreprises du monde entier.

Fondée en 1994, Subex aide ses clients à maximiser leurs revenus et leur rentabilité. Forte de son héritage, Subex a servi le marché grâce à des solutions de classe mondiale pour l'optimisation et l'analyse des activités, et ouvre désormais la voie en permettant une confiance numérique totale dans les écosystèmes professionnels de ses clients. En se concentrant sur l'atténuation des risques, la sécurité, la prévisibilité et l'intelligence, Subex aide les entreprises à adopter des changements perturbateurs et à réussir en toute confiance à créer un monde numérique sécurisé pour leurs clients.

Grâce à HyperSense, une plateforme d'analyse augmentée de bout en bout, Subex permet aux fournisseurs de services de communication et aux entreprises clientes de prendre plus rapidement de meilleures décisions en exploitant l'intelligence artificielle (IA) dans toute la chaîne de valeur des données. La solution permet aux utilisateurs qui n'ont pas de connaissances en codage d'agréger facilement des données provenant de sources différentes, de transformer les données en informations en construisant, interprétant et ajustant des modèles d'intelligence artificielle, et de partager sans effort leurs conclusions à travers l'organisation, le tout sur une plateforme sans code.

Subex propose également des services évolutifs de gestion et de conseil aux entreprises. Subex compte plus de 300 installations dans plus de 90 pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.subex.com .

