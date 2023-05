Sucesso de vendas: VW Meteor atinge 10 mil unidades produzidas

Entre 2021 e 2023, o veículo se destacou entre os 10 caminhões extrapesados mais vendidos no Brasil

SÃO PAULO, 16 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A família de caminhões extrapesados Meteor vem conquistando cada vez mais as estradas do Brasil. Conhecido por sua força, conforto e robustez, o maior veículo Volkswagen do mundo atingiu recentemente a marca de 10 mil unidades produzidas em menos de três anos desde sua criação, contemplando milhares de motoristas do transporte rodoviário, do agronegócio e da mineração.

"A confiança e robustez do VW Meteor vêm sendo demonstradas em seu sucesso de vendas no mercado. É um orgulho saber que, em menos de três anos de sua criação, o caminhão já se configura entre os mais vendidos da categoria. A nossa família de extrapesados está conquistando seu espaço como referência no país, feita sob medida para a satisfação de nossos clientes", afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Para estar à altura do segmento que puxa as riquezas do Brasil, os Meteor foram projetados para proporcionar aos motoristas uma verdadeira viagem de primeira classe, satisfazendo as necessidades dos clientes com soluções operacionais de primeira linha. As vantagens também estão no conforto, na integridade e na segurança da carga e, mais do que isso, os extrapesados oferecem um melhor custo operacional, já que otimizam a capacidade de transporte para cada cliente.

Atravessando fronteiras

Recentemente, a VWCO deu início à exportação do Meteor para a Argentina. A Luxcam, concessionária da marca, entregou o primeiro modelo para o Grupo Raptor. O trajeto dos veículos exportados será entre as cidades de Salta e Jujuy, no oeste do país, em altitude que pode chegar a 4 mil metros acima do nível do mar, para transportar alimentos e mercadorias aos acampamentos mineiros da região.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

