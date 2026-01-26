Sudamala Resorts renforce le tourisme durable grâce à l'intégration de l'énergie solaire et à des programmes de restauration des récifs coralliens

BALI, Indonésie, 26 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Sudamala Resorts, une collection d'hôtels de charme culturellement ancrés à travers l'Indonésie, continue de renforcer son engagement en faveur du tourisme durable par le biais d'initiatives environnementales intégrées qui concilient les expériences raffinées des clients avec la responsabilité écologique à long terme.

Sudamala Resorts Elevates Sustainable Tourism with Solar Power Integration and Coral Reef Restoration Programs

L'introduction d'un système complet d'énergie solaire au Sudamala Resort, Seraya, à Labuan Bajo, Flores, constitue une étape importante. Le système fournit aujourd'hui environ 80 à 85 % des besoins énergétiques opérationnels du complexe grâce à l'énergie solaire renouvelable. Composée de 480 panneaux solaires d'une capacité totale de 300 kWp et soutenue par un système de stockage d'énergie par batterie de 770 kWh, l'installation génère une énergie propre estimée à 410 000 kWh par an, réduisant les émissions de carbone d'environ 370 000 kg par an. Cette transition réduit considérablement la dépendance à l'égard des générateurs diesel et démontre le caractère pratique des solutions d'énergie renouvelable dans les îles isolées.

Parallèlement à son programme d'énergie propre, Sudamala Resorts participe activement à la restauration des récifs coralliens et à la conservation du milieu marin. Grâce à des collaborations avec des organisations de protection de la nature et des fondations locales, l'initiative emploie des structures récifales innovantes conçues pour encourager la régénération des coraux et la biodiversité marine, contribuant ainsi à des écosystèmes côtiers plus sains tout en favorisant la sensibilisation des hôtes et des communautés locales.

Le développement durable chez Sudamala s'étend à l'ensemble de son portefeuille, englobant la gestion responsable des déchets, le recyclage des huiles de cuisson usagées, la conservation de l'eau et les initiatives communautaires. Ces actions reflètent l'approche holistique de Sudamala en matière de développement durable, qui associe la protection de l'environnement, l'héritage culturel et l'autonomisation des communautés.

En reconnaissance de ces efforts, Sudamala Resorts a été nommé lauréat du meilleur programme de durabilité aux ASEANTA Excellence Awards 2026, le prix devant être remis lors du Forum du tourisme de l'ASEAN (ATF) 2026 aux Philippines. Cette distinction régionale souligne le leadership de Sudamala en matière de tourisme responsable en Asie du Sud-Est et sa résonance croissante auprès des voyageurs du monde entier à la recherche d'expériences de voyage significatives et à faible impact.

« La gestion de l'environnement est au cœur de notre mode de fonctionnement et de l'accueil que nous réservons à nos hôtes, » a déclaré Ben Subrata, PDG de Sudamala Resorts. « Nous nous engageons à nous développer en harmonie avec les environnements et les cultures qui nous inspirent. »

Grâce à ces initiatives, Sudamala Resorts réaffirme sa position en tant que marque d'hôtellerie où la durabilité n'est pas une caractéristique supplémentaire, mais une valeur fondamentale qui façonne chaque destination.

Visitez le site web de Sudamala Resorts à l'adresse www.sudamalaresorts.com pour plus d'informations.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2867965/DJI_20250312054628_0039_D__1.jpg