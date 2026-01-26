BALI, Indonesien, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Sudamala Resorts, eine Sammlung kulturell geprägter Boutique-Resorts in ganz Indonesien, verstärkt weiterhin sein Engagement für nachhaltigen Tourismus durch integrierte Umweltinitiativen, die ein Gleichgewicht zwischen raffinierten Gästeerlebnissen und langfristiger ökologischer Verantwortung herstellen.

Sudamala Resorts verbessert nachhaltigen Tourismus durch Integration von Solarenergie und Programme zur Wiederherstellung von Korallenriffen

Ein wichtiger Meilenstein ist die Einführung eines umfassenden Solarenergiesystems im Sudamala Resort, Seraya, in Labuan Bajo, Flores. Das System deckt nun etwa 80-85 % des betrieblichen Energiebedarfs des Resorts durch erneuerbare Solarenergie. Mit 480 Solarmodulen mit einer Gesamtkapazität von 300 kWp und einem Batteriespeichersystem mit einer Kapazität von 770 kWh erzeugt die Anlage schätzungsweise 410.000 kWh saubere Energie pro Jahr und reduziert die Kohlendioxidemissionen um etwa 370.000 kg pro Jahr. Diese Umstellung verringert die Abhängigkeit von Dieselgeneratoren erheblich und zeigt, dass erneuerbare Energielösungen in abgelegenen Inselregionen praktikabel sind.

Neben seinem Programm für saubere Energie engagiert sich Sudamala Resorts aktiv für die Wiederherstellung von Korallenriffen und den Meeresschutz. Durch die Zusammenarbeit mit Naturschutzorganisationen und lokalen Stiftungen setzt die Initiative innovative Riffstrukturen ein, die die Regeneration der Korallen und die Artenvielfalt im Meer fördern und zu einem gesünderen Küstenökosystem beitragen.

Die Nachhaltigkeit bei Sudamala erstreckt sich auf das gesamte Portfolio und umfasst ein verantwortungsvolles Abfallmanagement, das Recycling von gebrauchtem Speiseöl, Wassereinsparungen und gemeinschaftsbasierte Initiativen. Diese Maßnahmen spiegeln Sudamalas ganzheitlichen Ansatz zur Nachhaltigkeit wider, der Umweltschutz, kulturelles Erbe und die Stärkung der Gemeinschaft miteinander verbindet.

In Anerkennung dieser Bemühungen wurde Sudamala Resorts bei den ASEANTA Excellence Awards 2026 zum Gewinner des besten Nachhaltigkeitsprogramms ernannt. Der Preis wird während des ASEAN Tourism Forum (ATF) 2026 auf den Philippinen verliehen. Diese regionale Auszeichnung unterstreicht Sudamalas Führungsrolle im Bereich des verantwortungsvollen Tourismus in Südostasien und seine wachsende Resonanz bei Reisenden aus aller Welt, die sinnvolle, umweltfreundliche Reiseerlebnisse suchen.

"Umweltverantwortung ist das Herzstück unseres Betriebs und der Art und Weise, wie wir unsere Gäste empfangen", sagte Ben Subrata, CEO von Sudamala Resorts. "Wir sind bestrebt, in Harmonie mit den Umgebungen und Kulturen, die uns inspirieren, zu wachsen."

Mit diesen Initiativen bekräftigt Sudamala Resorts seine Position als Gastgewerbemarke, bei der Nachhaltigkeit kein zusätzliches Merkmal, sondern ein zentraler Wert ist, der jedes Reiseziel prägt.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2867965/DJI_20250312054628_0039_D__1.jpg