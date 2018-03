Sugal & Damani e The Stars Group anunciam o lançamento em abril do Pokerstars.IN

CALCUTÁ, Índia e TORONTO, 28 de março de 2018 /PRNewswire/ -- O Sugal & Damani Group e o The Stars Group Inc. anunciaram hoje que o PokerStars.IN estará disponível aos clientes na maioria dos estados da Índia a partir de 17 de abril.

A Sachiko Gaming Pvt Ltd, empresa do Sugal & Damani Group que se foca em jogos de habilidade (games of skill), irá operar o PokerStars.IN com o The Stars Group, licenciando sua marca e prestando certos serviços de apoio.

O PokerStars.IN será disponibilizado para computadores e dispositivos móveis para a maioria da população adulta da Índia, qualificada por idade, e irá oferecer jogos de pôquer online aos jogadores em rúpias indianas em diversos formatos de jogos de habilidade, incluindo as variantes No-Limit Hold'em (Hold'em Sem Limites) e Omaha. O PokerStars.IN também irá promover versões localizadas de séries e eventos da marca, tais como o Sunday Million (Milhão de Domingo) e o World Championship of Online Poker (WCOOP – Campeonato Mundial de Pôquer Online).

"A popularidade do pôquer na Índia está crescendo e nos sentimos estimulados a desenvolver o mercado com o suporte da líder global em pôquer online", disse o presidente-executivo do Sugal & Damani Group, Kamlesh Vijay.

"O Pokerstars ajudou a tornar o pôquer um dos jogos baseados em habilidades mais populares do mundo e estamos ansiosos para ver a introdução da marca pela Sachiko Gaming no mercado indiano", disse o presidente-executivo do The Stars Group, Rafi Ashkenazi.

O PokerStars.IN irá oferecer jogos responsáveis líderes do setor, proteção ao jogador e mecanismo de detecção de fraude, para ajudar a assegurar a integridade dos jogos e a segurança dos jogadores. Em consonância com os regulamentos locais, os jogadores residentes em estados da Índia que não permitem a participação em jogos de habilidade em dinheiro real serão proibidos de jogar.

Sobre o Sugal & Damani Group

A Sachiko Gaming Pvt Ltd é uma provedora de jogos de habilidade online, que irá operar a sala e o website de pôquer online PokerStars.IN e faz parte do Sugal & Damani Group. O Sugal & Damani Group é um proeminente grupo corporativo, que se dedica principalmente a negócios de loteria e jogos e é o maior operador de loterias de governos estaduais na Índia. É também um dos principais protagonistas na operação de outro jogo de habilidade, o rummy, sob o nome de marca khelplayrummy.com. Além de loterias e jogos, o Sugal & Damani Group também tem interesses em tecnologia da informação, e-commerce, serviços de pagamento e negócios imobiliários.

Sobre o The Stars Group

O The Stars Group é um importante fornecedor de produtos e serviços viabilizados por tecnologia nos setores globais de jogos e entretenimento interativo. O The Stars Group é proprietário direto ou indireto, incluindo através de sua divisão Stars Interactive Group, de jogos e negócios e marcas de consumo relacionados, como o PokerStars e o Full Tilt, além do PokerStars Players No Limit Hold'em Championship (Campeonato de Hold'em Sem Limites de Jogadores de PokerStars), European Poker Tour (Turnê de Pôquer Europeu), PokerStars Caribbean Adventure (Aventura Caribenha do PokerStars), Latin American Poker Tour (Turnê de Pôquer da América Latina), Asia Pacific Poker Tour (Turnê de Pôquer da Ásia e do Pacífico), PokerStars Festival (Festival PokerStars), turnê de pôquer ao vivo PokerStars MEGASTACK e de marcas de eventos. Juntas, essas marcas têm milhões de clientes registrados globalmente e formam, coletivamente, o maior empreendimento de pôquer do mundo, compreendendo jogos e torneios de pôquer online, competições de pôquer ao vivo patrocinadas, acordos de marketing para salas de pôquer de marca, programação e criação de conteúdo de pôquer para televisão e audiências online. O The Stars Group, através de certas dessas e outras marcas, também oferece outros produtos de entretenimento interativo. O The Stars Group, através de certas de suas subsidiárias, é licenciado ou aprovado para oferecer ou oferece sob licenças ou aprovações de terceiros, seus produtos e serviços em várias jurisdições do mundo, incluindo na Europa, dentro e fora da União Europeia, Austrália, as Américas e outros lugares. Em particular, o PokerStars é a marca de jogos online mais licenciada do mundo, detendo licenças ou aprovações para operação relacionadas em 17 jurisdições.

Observações de advertência relativas a declarações prospectivas e outras informações

Este comunicado à imprensa pode conter declarações prospectivas e informações dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis. Declarações prospectivas podem, mas nem sempre isso ocorre, serem identificadas pelo uso de palavras tais como "prevê", "planeja", "continua", "estima", "espera", "pode", "irá", "pretende", "poderia", "pode ser", "seria", "deveria", "acredita" e referências similares a períodos futuros ou as formas negativas dessas palavras ou expressões. Estas declarações se baseiam nas atuais expectativas da administração e estão sujeitas a diversos riscos, incertezas e suposições. Não há garantias de que os resultados reais não irão se diferenciar substancialmente desses expressados ou implícitos nas declarações prospectivas. Confiança indevida não deve ser colocada em declarações prospectivas. Consulte o formulário de informações anuais mais recente do The Stars Group e suas demonstrações financeiras anuais e intermediárias e as discussões e análises da administração para obter mais informações sobre os fatores, suposições e riscos que podem ser aplicáveis às declarações prospectivas do The Stars Group. Cada declaração prospectiva somente é válida na data da publicação e o The Stars Group não assume qualquer obrigação de corrigir ou atualizar qualquer declaração prospectiva, seja em função de novas informações, eventos futuros ou de qualquer outra forma, exceto se requerido por lei aplicável.

SOURCE The Stars Group